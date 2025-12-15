Así es la cocina de Juana Viale: colores neutros y muebles de madera

Juana Viale es una actriz y conductora que cada vez se afianza más al frente de su programa Almorzando con Juana y como la seguidora de los pasos de su abuela Mirtha Legrand. La famosa tiene su estilo propio tanto de moverse en los medios como de forma de vivir, más vinculada con la naturaleza y lo sustentable.

Es conocido por todos que la hija de Marcela Tinayre tiene una alimentación vegetariana, defiende a los animales y realiza actividades para cuidar el medio ambiente. Juana lleva esa impronta sustentable a su casa y lo aplicó a la renovación de su cocina que hizo el año pasado.

Así era la cocina de Juana Viale

Antes de eso, la nieta de Mirtha Legrand tenía una cocina totalmente blanca con estantes flotantes y muebles de madera que le daban un estilo “vintage”. En 2024 contó que decidió hacer algunos cambios, pero hay muebles que conservó como son las alacenas y estantes de madera.

Así es la cocina de la casa de Juana Viale

En el medio hay una isla también con estantes de madera y la superficie de mármol. Ahora tiene un estilo rústico con colores neutros, lámparas colgantes.

En cuanto a la pared de la cocina, aporta su color oscuro de cemento como un aire a una pared sin pintar. Todo el ambiente es de tono grisáceo y tierra.

Así es la nueva cocina de Juana Viale

Las vajillas y las lámparas en blanco, mientras que los electrodomésticos en platino. A diferencia del estilo anterior que predominaban los colores y un ambiente más llamativo que el de ahora.

Juana es fanática de la gastronomía y a menudo comparte sus platos y momentos que pasa en la cocina realizando platos para sus hijos y amigos. Fiel a su estilo simple, la conductora eligió una combinación campestre, pero sin perder la elegancia que necesita una cocina en la ciudad.