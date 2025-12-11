Así es el cuarto de juegos de Milenka y Mirko, los hijos de Marley: una habitación de lujo y mucho orden

Marley es uno de los conductores más populares de la televisión argentina y es padre de dos hijos: Mirko y Milenka. El famoso está enfocado de lleno en la crianza de sus dos pequeños y comparte en redes sociales como es cada momento que vive con su familia monoparental.

Desde que Marley anunció la llegada de su primer hijo hace más ocho años, la vida de su familia es pública y tiene miles de seguidores que están pendiente del crecimiento de Mirko y ahora Milenka, de casi un año.

Mirko con su hermanita Milenka

Ambos hijos del conductor fueron por subrogación de vientre en Estados Unidos, a donde viajó y se instaló por un mes hasta tener todo el procedimiento legal. Marley comparte los momentos familiares como son el colegio, los juegos entre hermanos, sus looks y las actividades de cada hijo.

La habitación de juego de los hijos de Marley

Marley mostró cómo es el playroom de sus hijos lleno de juguetes, decoración a tono y el orden como primer impacto del espacio. El conductor dispuso cada juguete y mueble para acompañar el crecimiento de los niños que están en diferentes etapas.

La habitación tiene varios estantes con muchos peluches acomodados en orden. Otros muebles con muchos juguetes y sillas y mesas pequeñas en tono blanco.

La habitación de lujo de los hijos de Marley: cómo es el cuarto de juego de Mirko y Milenka

En un extremo está la zona de Milenka, en donde está una manta sobre el suelo con objetos de estimulación temprana para una bebé en pleno desarrollo. Juguetes maleables, sonajeros, mordillos, entre otros, son los favoritos de la pequeña de casi un año.

Milenka, la hija de Marley

En cuanto al espacio para Mirko hay pistas de autos, peluche, libros y juguetes para niños de casi diez años de edad.

El ambiente tiene una ventana grande que deja pasar la luz solar, cortinas en tono neutro y pared empapelada con un diseño sutil, ideal para un cuarto infantil.

Marley muestra su vida como padre, y sus seguidores están al tanto de cada paso que dan los pequeños.