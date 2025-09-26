Estilo / tips de belleza

Adiós al frizz: los 5 trucos para tener un pelo sedoso y con brillo sin gastar una fortuna

El verano trae sol, pileta y playa, pero también resequedad y puntas dañadas.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

26 de septiembre de 2025,

Con la llegada de los días de calor, el cabello queda más expuesto que nunca. El sol, el cloro y la sal del mar son enemigos silenciosos que resecan la fibra capilar y la vuelven más frágil. Esa combinación suele dejar un resultado común: frizz, puntas abiertas y pérdida de brillo.

Aunque parezca inevitable, especialistas en cuidado capilar aseguran que con constancia y prevención se puede mantener un pelo sano incluso en pleno verano. La clave no está en hacer tratamientos carísimos, sino en aplicar rutinas simples y regulares que protejan la fibra capilar.

Cortar las puntas ayuda a mantener el pelo sano.
El mundo de la cosmética capilar lleva años investigando cómo mejorar la salud del cabello frente a las agresiones externas. Desde dermatólogos hasta estilistas de celebridades coinciden en que el pelo necesita la misma atención que la piel.

La hidratación regular es fundamental.
Los 5 secretos para un pelo sin frizz

  1. Protección solar para el cabello: Usá cremas o aceites con filtro UV antes de salir y sumá sombreros o pañuelos para minimizar la exposición.
  2. Hidratación profunda y regular: Aplicá mascarillas nutritivas una vez por semana, sobre todo en medios y puntas.
  3. Menos calor artificial: Dejá secar el pelo al aire libre siempre que puedas y no olvides el protector térmico si usás planchita o secador.
  4. Lavado suave y consciente: Elegí shampoos delicados y masajeá el cuero cabelludo para activar la circulación.
  5. Nutrición desde adentro: Sumá a tu dieta alimentos con biotina, omega-3 y antioxidantes para fortalecer el pelo desde la raíz.
El frizz puede salir de tu pelo con estos 5 secretos.
Con estas rutinas simples podés despedirte del frizz y lucir un pelo más sedoso, brillante y fuerte durante todo el verano. La constancia es el secreto que hace la diferencia.

