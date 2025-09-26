Adiós al frizz: los 5 trucos para tener un pelo sedoso y con brillo sin gastar una fortuna

Con la llegada de los días de calor, el cabello queda más expuesto que nunca. El sol, el cloro y la sal del mar son enemigos silenciosos que resecan la fibra capilar y la vuelven más frágil. Esa combinación suele dejar un resultado común: frizz, puntas abiertas y pérdida de brillo.

Aunque parezca inevitable, especialistas en cuidado capilar aseguran que con constancia y prevención se puede mantener un pelo sano incluso en pleno verano. La clave no está en hacer tratamientos carísimos, sino en aplicar rutinas simples y regulares que protejan la fibra capilar.

Cortar las puntas ayuda a mantener el pelo sano.

El mundo de la cosmética capilar lleva años investigando cómo mejorar la salud del cabello frente a las agresiones externas. Desde dermatólogos hasta estilistas de celebridades coinciden en que el pelo necesita la misma atención que la piel.

La hidratación regular es fundamental.

Los 5 secretos para un pelo sin frizz

Protección solar para el cabello: Usá cremas o aceites con filtro UV antes de salir y sumá sombreros o pañuelos para minimizar la exposición. Hidratación profunda y regular: Aplicá mascarillas nutritivas una vez por semana, sobre todo en medios y puntas. Menos calor artificial: Dejá secar el pelo al aire libre siempre que puedas y no olvides el protector térmico si usás planchita o secador. Lavado suave y consciente: Elegí shampoos delicados y masajeá el cuero cabelludo para activar la circulación. Nutrición desde adentro: Sumá a tu dieta alimentos con biotina, omega-3 y antioxidantes para fortalecer el pelo desde la raíz.

El frizz puede salir de tu pelo con estos 5 secretos.

Con estas rutinas simples podés despedirte del frizz y lucir un pelo más sedoso, brillante y fuerte durante todo el verano. La constancia es el secreto que hace la diferencia.