Adiós a la caspa: 7 trucos caseros que la eliminarán por completo del cabello

La caspa no solo es incómoda, sino que puede afectar la confianza. Aunque existen shampoos y tratamientos comerciales, muchos optan por soluciones naturales para cuidar el cuero cabelludo. Desde gel de aloe vera hasta vinagre de manzana, estas alternativas pueden marcar la diferencia si se usan con constancia.

Entre los métodos más recomendados por @uzurioficiall, hay opciones para hidratar, exfoliar, equilibrar el pH y estimular la circulación. Lo importante es incorporarlos a la rutina capilar sin abusar de su frecuencia para evitar irritaciones.

Cómo eliminar la caspa del pelo.

Los secretos virales para un cuero cabelludo libre de caspa

En sus videos, la cuenta explica cómo preparar y aplicar cada remedio para que sea efectivo. Estos son los 7 favoritos:

Aloe vera (sábila): extraé el gel directo de la hoja y aplicalo en el cuero cabelludo. Dejá actuar 30 minutos y enjuagá. Calma la irritación, reduce la inflamación y combate hongos.

Exfoliación con bicarbonato de sodio: mezclá una cucharada con agua para formar una pasta. Aplicá con movimientos circulares suaves y enjuagá bien. Elimina células muertas y reduce el hongo que causa la caspa.

Con estos tips podrás eliminar la caspa de tu cabello.

Vinagre de manzana: combiná partes iguales de vinagre y agua, aplicá con atomizador, dejá actuar 15-20 minutos y enjuagá. Restaura el pH y tiene propiedades antifúngicas.

Aceite de coco: calentá un poco, masajeá el cuero cabelludo y dejalo actuar 30 minutos o toda la noche antes de lavar con shampoo suave. Hidrata y protege contra microorganismos.

Estos trucos son infalibles.