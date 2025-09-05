¿Ya no se esconden? Sabrina Rojas fue a ver a la Selección Argentina y alimentó los rumores de romance con Nico González

En las últimas semanas, Sabrina Rojas volvió a ser noticia por supuestos rumores de romance con un jugador de la Selección Argentina. Tras su separación del Tucu López, la modelo fue vista en una fiesta con Nico González y rápidamente fue apuntada como la responsable de la separación del futbolista.

Lejos de calmar las aguas, Sabrina Rojas redobló la apuesta y se mostró muy feliz en el partido de la Selección Argentina. Su presencia en el Monumental no pasó desapercibida. La modelo estuvo presente, alentando como hincha durante el último partido oficial de Leo Messi en el país, y reavivó los rumores de romance con Nico González.

Sabrina Rojas en televisión. (Foto: web)

El gesto de Sabrina Rojas durante el partido de la Selección Argentina

Sabrina Rojas presumió a través de sus historias de Instagram que estuvo presente durante el partido de Argentina - Venezuela, por las eliminatorias rumbo al próximo mundial. En medio de los rumores de romance que la vinculan con el futbolista Nicolás González, la modelo alimentó esta versión y se mostró muy feliz en el Monumental.

Sabrina Rojas fue a ver el partido de la Selección Argentina: el llamativo gesto que reavivó los rumores de romance con Nico González

Como muchas otras famosas, entre ellas las hermanas Zaira y Wanda Nara, Karina Jelinek, y, claramente, Antonela Roccuzzo, desde el palco de su esposo, Sabrina Rojas estuvo presente en la cancha para alentar a la Selección Argentina, ¿y a su nueva conquista?

En Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez aseguró que la modelo había ido por un jugador en específico. Esta versión coincide con los rumores de romance con Nicolás González, que se instalaron hace semanas tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación del futbolista y Paloma Silberberg.

“Según las redes se los vio en un boliche charlando muy cerca y muy cariñosamente. Poco después de que saliera esto a la luz se confirmó la separación”, recordó el periodista y agregó una cuota de duda a la verdadera razón por la que Rojas fue al Monumental.

Sabrina Rojas fue a ver el partido de la Selección Argentina: el llamativo gesto que reavivó los rumores de romance con Nico González

Lejos de ocultarse, Sabrina Rojas compartió algunas imágenes desde la cancha. “Qué lindo esto”, escribió junto a un emoji de la bandera argentina junto a un video en el que hace zoom sobre los futbolistas durante los instantes previos al partido, cuando sonaba el Himno Nacional. Si bien, Nico González no estaba presente en la formación ya que observó el arranque del partido en el banco de suplentes, este gesto podría considerarse una indirecta sobre su incipiente romance.