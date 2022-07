Instalada en París desde hace dos años a Wanda Nara no paran de lloverle las ofertas. Enfocada en sus negociosos, la empresaria evalúa muy bien cada paso que debe tomar en su carrera y ahora aceptó ser parte de un nuevo programa de televisión en la Argentina.

La última vez que visitó su país natal fue a fines del 2021 cuando inauguró su local de cosmética en el Abasto Shopping de la Ciudad de Buenos Aires. También se quedó para pasar las fiestas con su familia y después del año nuevo regresó a Francia junto a su mario Mauro Icardi y sus hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Wanda Nara conquistó con una bikini combinada. Foto: Instagram/wanda_nara

Pero todo parecería indicar que muy pronto, la modelo volverá a pisar el suelo nacional para el estreno de un nuevo ciclo televisivo del que será parte. Según confirmó Ángel de Brito en “LAM, la aficionada de la moda tendrpa varias participaciones en la pantalla chica.

“Wanda Nara firmó contrato para hace varias actividades artísticas, ninguna fija. Va a viajar con Marley al Mundial, va a hacer algo acá en Buenos Aires y creo que una docuserie para Paramount Plus”, contó el conductor. Pero luego fue el turno de Pía Show revelar más detalles acerca de los próximo proyectos de la mayor de las hermanas Nara.

La panelista abordó el tema a modo de “incógnito” pero reveló que Wanda será parte del próximo programa de Telefe que estará conducido por Natalia Oreiro. La emprendedora será una de las jurados de “La Márcara” el formato que el canal de las pelotas pondrá a prueba este año.

De qué se trata “La Máscara”, el próximo reality de Wanda Nara en la Argentina

A través de Telefe, Wanda Nara ya habría firmado contrato para participar de varios “especiles”. Entre ellos se destaca el reality “La Máscara” en cual ellá será una de las jurados junto a Karina “la Princesita” y Roberto Moldavsky.

El detalle no menor es que su sueldo será en dólares ya que viene del extranjero, contó de Brito. En este caso, la empresaria deberá adivinar junto al resto de sus compañeros quién es el artista que está cantanto en vivo pero disfrazado.

“Yo vi el formato en Uruguay porque me invitaron a participar y después me invitaron como jurado y no requiere de mucho... Tenés que jugar a adivinar quién está cantando disfrazado. Es divertido el formato, un éxito”, detalló el presentador. A su tiempo, la panelista aclaró que el ciclo contará con un cuarto jurado pero que todavía no está confirmado.