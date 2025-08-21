Wanda Nara se quebró en vivo y comparó a Mauro Icardi con el ex marido de Julieta Prandi: “No quise exponer...”

Wanda Nara regresó de Estados Unidos y, como es habitual, ofreció una de sus clásicas conferencias de prensa en el aeropuerto. En medio de la compleja batalla legal con Mauro Icardi y las acusaciones del futbolista, la empresaria parece haber llegado a su límite. Entre lágrimas, Wanda se mostró conmovida y aseguró: “Hay muchas cosas que no conocen”, dejando entrever que todavía hay aspectos de su expediente judicial que no se hicieron públicos.

Cómo se conocieron: así comenzó la tormentosa relación entre Julieta Prandi y Claudio Contardi.

La mediática también se dirigió a los cronistas que la critican por su caso legal con Icardi: “Me gustaría que todos los que se equivocaron sepan pedir disculpas. Esperen a lo que está en lo penal, hay muchas cosas que ustedes no saben, que están en mi teléfono y que creo que estos días tengo que presentar. Todo lo que dije y conté, por suerte hay pruebas en mis teléfonos y en toda la gente que me rodea”. Además, Wanda comparó su situación con el caso de violencia de género que involucró a Julieta Prandi y Claudio Contardi, reforzando la seriedad de sus declaraciones.

Wanda Nara admitió que sufrió violencia de género de Mauro Icardi

“En lo que yo viví hay muchos paralelismos con Julieta Prandi, por eso a veces cuando escucho mujeres las tengo muy marcadas, una es Angie Balbiani, porque sé que el día que esto se termine me voy a sentar con nombre y apellido de cada una que juzgó sin saber, sin leer un expediente”, agregó Wanda, firme contra las panelistas. Además, al ser consultada sobre si Mauro Icardi ejerció algún tipo de “abuso” sobre ella, la empresaria fue contundente: “Lo van a ver”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la paciencia y a esperar las resoluciones judiciales: “Esperemos, que el tiempo me va a dar la razón como se la dio a Julieta, a ella también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon, y después terminaron todos conmovidos llorando. Esperemos a la Justicia que es lenta”.

Wanda dejó en claro que todo lo que dice está respaldado en documentación oficial: “Todo lo que digo está en los expedientes. Yo no soy juez ni abogada, no sé cuánto le pueden llegar a dar, que va a haber un juicio oral seguramente. Yo viví mucha violencia por parte de Mauro Icardi, estuve encerrada y secuestrada tres veces por él, con testigos. Vayan a los expedientes y lean. Esperemos la sentencia de un juez”, agregó.

En apoyo a sus declaraciones, Matías Vázquez recordó un audio de Nora Colosimo, madre de Wanda, en el que hacía referencia a un episodio en el que “un día hubo un secuestro de su persona porque no estaban sus pasaportes”. Wanda explicó: “Me sacaba mis documentos para que no viaje”, y añadió que la Justicia deberá determinar si Mauro es un “psicópata”. Finalmente, al ser consultada sobre si sus hijas también sufrieron violencia, fue tajante: “Sí, hubo violencia con todos”.

¡Chau China! La inesperada predicción de Pitty la Numeróloga sobre la posible reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Me paro a hablar porque estoy cansada. Para mí, este tema ya se termina. Me estoy ocupando de los psicólogos de todos mis hijos. Se pidió a la Justicia que mis hijas empiecen terapia y del otro lado se niegan a pagarlo y a que empiecen. Y la verdad, como dice mi psicóloga, voy a hablar de mí para no hablar del expediente, cuando una de las partes se niegan a que los menores hagan terapia por algo será, por algo no quieren que los chicos hablen”, declaró Wanda Nara, visiblemente agotada.

La empresaria se quebró en vivo y, con evidente angustia, sentenció: “Hay muchas cosas que ustedes no conocen. Si escuchan las declaraciones, por ejemplo, de Kennys Palacios que vivió los últimos cinco meses conmigo, se ponen a llorar, y así un montón de gente”.

Wanda Nara volvió al país tras pasar 3 días en Mexico grabando "Love is blind". (Foto: Instagram)

“Yo trato de no exponer a mi familia pero ya estoy cansada, y no voy a hablar más de esto. El dinero puede comprar todo menos a la verdad, entonces con el tiempo se van a saber un montón de cosas. Yo a veces veo situaciones y escritos que me siguen lastimando, hablando de una mamá que trabaja, gente que me ha amenazado de haberle pagado a ustedes o a la Justicia, pero yo creo en la verdad y estoy tranquila con eso”, expresó con firmeza y emoción.

Wanda también contó un episodio reciente con sus hijas: para el Día del Niño, les compró un regalo y les dijo que también era de parte de Mauro Icardi. “Él las llamó y les dijo que yo era una mentirosa, que él no les había regalado nada”, reveló, y aclaró que no suele mostrar “esta parte” de su vida porque le resulta “terrible” que la juzguen constantemente.

Wanda Nara y Mauro Icardi con la Lamborghini que compraron cuando estaban casados y que ahora la mediática ploteó de color rosa chicle. (Foto: Instagram)

“Vengo de trabajar, estoy tratando de cubrir un montón de situaciones, me ocupo de todo, de que estén todos bien y de que no falte nada. Ustedes ven el 1% de las cosas. Hay un montón de situaciones gravísimas que ya no me importan por la plata, son situaciones morales de violencia”, agregó, visiblemente conmovida.

Finalmente, frente a la pregunta sobre si desea que Mauro Icardi vaya preso, al igual que Claudio Contardi, Wanda fue tajante: “Quiero la sentencia que le dé un juez”. Y añadió: “Lo que yo viví es muy parecido a lo que vivió Julieta Prandi. No voy a hablar públicamente sobre si Mauro Icardi abusó sexualmente de mí. En mi caso viví muchas situaciones de violencia que llegaron a los golpes físicos”.