Wanda Nara rompió el silencio y explicó por qué Mauro Icardi la acusó de ser adicta: “El dolor...”.

En medio de una nueva oleada de controversias mediáticas que la tienen en el centro de la escena, Wanda Nara volvió a enfrentarse con los periodistas y abordó todos los temas sin evasivas. La mediática dialogó con la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza, justo antes de tomar un vuelo rumbo a México, donde participará en la grabación de la segunda temporada de Love is Blind, el reality de Netflix que co-conduce junto a Darío Barassi.

Con su característico sentido del humor, respondió a preguntas sobre los asuntos más comentados de las últimas semanas. Además de referirse al video íntimo de Mauro Icardi que se viralizó y a la polémica publicidad de maní que protagonizó después, uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando habló sobre la acusación del futbolista, quien insinuó que ella tendría una adicción.

Así es la enorme casa de Wanda Nara en Milán: colores neutros, extrema seguridad y terraza con piscina

A pesar de la incomodidad que podía provocar este tema, Wanda se mantuvo firme e incluso mostró un claro enojo por las desafortunadas declaraciones de Icardi, quien la acusó de tener “un dudoso estado cognitivo” y sugirió que durante sus vacaciones en Europa —donde estuvo acompañada por L-Gante— podría haber consumido sustancias.

Wanda Nara respondió a la acusación de Mauro Icardi

La respuesta de Wanda fue contundente y reflejó claramente su molestia ante estas acusaciones infundadas por parte de su ex: “Me parece una falta de respeto total. Yo entiendo un montón de cosas, entiendo que el dolor a veces se transforma en bronca, pero de ahí a decir que la madre de tus hijos, la que se está haciendo cargo de un montón de cosas hoy en día... También se habló de abandono”.

Sin dar lugar a dudas, la mediática se mostró firme y continuó con vehemencia, dejando en claro que nunca ha consumido ese tipo de sustancias. “Jamás consumí ningún tipo de sustancia. Nunca, ni ahora, ni cuando era adolescente, cuando fui soltera, ni cuando estuve casada, ni cuando estuve con él. Y creo que si hay alguien que me conoce, es él, porque fue con el que más estuve”, afirmó con contundencia.

Con un marcado enojo pero también una evidente expresión de indignación, Wanda se refirió a sus recientes viajes a Rosario, a la entrevista que Icardi concedió a Marley y a su situación personal actual. No obstante, dejó en claro que lo que más la hirió fueron las palabras del padre de sus hijas menores.

Con un pie ya en el avión y otro aún inmerso en el ojo de la tormenta mediática, Wanda decidió enfrentar de frente todas las acusaciones que se han difundido en su contra durante las últimas semanas. De esta manera, aportó claridad a la situación y dejó entrever que todo esto forma parte de una nueva estrategia de Mauro y sus abogadas para desacreditarla en la batalla por la tenencia de sus dos hijas.