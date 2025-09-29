Una famosa heladería de Buenos Aires repartirá helado gratis en todas sus sucursales: cuándo y dónde será

Una reconocida heladería de Buenos Aires anunció a través de sus redes sociales que repartirá helado gratis en todas sus sucursales. Como motivo de su aniversario número 47, regalarán tacitas de helados para todos sus clientes. Dónde y cuándo conseguirlos.

La historia de esta heladería se remonta hace casi medio siglo. Su creador nació en Victoria, San Fernando. Un pequeño barrio de zona norte. Su primer trabajo fue en una heladería barrial añorada por todos los san fernandinos, donde pasó sus veranos aprendiendo el oficio de maestro heladero.

En aquel entonces, se prometió a si mismo que un día iba a crear una heladería para sus amigos, y si era para ellos: tenían que ser buenos helados y a precios accesibles.

Su promesa se hizo realidad en 1978 cuando abrió su primer heladería en un pequeño garage de su barrio. Le puso su nombre: Daniel, porque no quería ponerle ningún nombre raro. Rápidamente se hizo famoso y el local se volvió un éxito porque cumplió con su palabra: helado rico y a un precio accesible.

Su ingenio, el lanzamiento de nuevos sabores y la calidad de excepción, hizo que sus vecinos lo premiaran y hasta lo hicieron famoso en otros barrios, donde llevaron la marca de boca en boca. Tal es así que su producto se expandió por todo Buenos Aires y actualmente cuenta con sucursales en todas partes de la provincia.

La heladería Daniel reparte helados gratis

“¡Cumplimos 47 años y lo festejamos a lo grande!”, anunciaron a través de sus redes sociales. Este 1° de octubre llega el#DíaDelHeladoDaniel y habrá helados gratis en todas sus sucursales.

Tal como expresaron desde Daniel, regalarán tacitas de helados GRATIS, de 16 a 19 hs, en todas las sucursales.

Además anunciaron que muy pronto estará disponible en sus tiendas un nuevo sabor aniversario: Marquise de Chocolate.

Por otro lado, habrá un sorteo por 1 año de helado gratis. Para ello invitaron a sus clientes a compartir su foto en el Día del Helado Daniel. Y como si esto fuera poco también habrá un 1/4kg de regalo para las 10 primeras personas de cada sucursal.