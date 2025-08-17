Una famosa confirmó que está embarazada de su amigo y sorprendió con un emotivo mensaje

Kate Rodríguez sorprendió a sus seguidores este domingo al confirmar que está embarazada de su tercer hijo. La modelo panameña, que desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, eligió sus redes sociales para dar la noticia y lo hizo con un emotivo mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y felicitaciones.

“Hoy, 15 años después de haber dejado mi tierra para vivir en Argentina, vuelvo a abrazar el Caribe... pero esta vez con el corazón latiendo más fuerte que nunca”, escribió en su publicación de Instagram, vinculando el anuncio con sus raíces y el especial contexto en el que decidió hacerlo público.

En su mensaje, la artista le dedicó sentidas palabras a su pareja, Max, con quien comparte su vida desde hace cuatro años. “Gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer. A tu lado descubrí que podía ser una mejor versión de mí misma. En estos 4 años me cuidaste, me inspiraste, me enseñaste... Eres mi amigo, mi compañero de vida y mi amante perfecto”, expresó.

Rodríguez también reflexionó sobre la importancia del amor en la convivencia y el aprendizaje mutuo. “No quiero que nuestra historia sea perfecta, porque en la imperfección encontramos lo más valioso: crecer y aprender juntos. Lo que sí quiero, cada día de mi vida, es amarte con locura, elegirte siempre y hacerte sentir el hombre más amado”, agregó en su escrito.

Kate Rodríguez

La noticia fue recibida con alegría por sus seguidores, quienes destacaron la forma en la que la modelo decidió comunicarlo, con palabras cargadas de emoción y ternura.

En otro tramo del mensaje, Rodríguez se refirió a la familia que construyó junto a Max y a lo que significa la llegada de un nuevo integrante. “Hoy el amor no solo nos une... también late dentro mío, creciendo día a día. Ahora sí, estamos completos: con nuestros tres hijos y mil páginas más de esta historia por escribir”, aseguró.

El sentido mensaje con el que Kate Rodríguez anunció su embarazo.

La modelo, que en los últimos años se volcó con fuerza a compartir su faceta más personal en redes, eligió abrir su corazón y mostrar su costado más íntimo con un anuncio que dejó en claro el gran momento que atraviesa en lo personal.

Con esta noticia, Kate Rodríguez inicia un nuevo capítulo en su vida familiar, marcado por el amor y el deseo de seguir construyendo junto a su pareja un hogar lleno de aprendizajes, complicidad y proyectos compartidos.