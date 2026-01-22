Una famosa argentina anunció que está embarazada de su primer hijo y sorprendió a todos.

A casi dos años de haber dado el “sí” junto a Facundo Miguelena, Juli Puente atraviesa una etapa de plenitud absoluta en lo personal. La influencer y comunicadora confirmó que está embarazada y que, junto a su esposo, se preparan para convertirse en padres por primera vez. El anuncio desató una inmediata catarata de mensajes de cariño y felicitaciones en redes sociales, y marca un punto de inflexión en la historia de la pareja, que inicia así un nuevo capítulo cargado de ilusiones y proyectos compartidos.

La noticia fue revelada a través de un posteo en Instagram, luego de una serie de historias enigmáticas que habían despertado la curiosidad de sus seguidoras. En las imágenes, Juli y Facundo aparecen disfrutando de un día de playa, mostrando la ecografía y una incipiente pancita. La publicación estuvo acompañada por un mensaje emotivo y cercano, en sintonía con el tono que la distingue. “Es oficial: VAN A SER TÍAS!!!!”, escribió al comienzo, interpelando de manera directa a su comunidad virtual, con la que mantiene un vínculo constante y genuino.

Así anunció la llegada de su primer hijo

En ese mismo texto, Juli se permitió abrir una ventana a la intimidad del proceso que viene atravesando. “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”, compartió. Y, fiel a su estilo sincero, anticipó que irá contando su experiencia sin reservas: “Tengo tanto por contarles de este camino que viví en silencio, prometo que lo van a saber todo (con detalles como se merecen)”.

Sin embargo, la influencer remarcó que el espíritu central de la publicación era celebrar este presente tan especial. “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: vamos a ser papás !!!!”, escribió, sintetizando la emoción del anuncio.

Hacia el final del mensaje, Juli también reveló la fecha estimada de llegada del bebé y volvió a dirigirse de manera directa a su comunidad. “Julio 2026. Ahora si empieza nuestra real aventura, ¿será que nos acompañarán?”, expresó, invitando a sus seguidoras a ser parte de esta nueva etapa que recién comienza.