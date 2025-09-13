Tras la reconciliación, Fio Giménez y Cachete Sierra dieron un paso clave en su relación: “Estamos...”

Fio Giménez regresó al país tras unas vacaciones que significaron un antes y un después en lo personal. La talentosa bailarina viajó a Miami junto a Agustín ‘Cachete’ Sierra, apenas unas semanas después de que surgieran rumores sobre su reconciliación. Ahora, lo que hasta el momento se comentaba de manera discreta quedó confirmado de primera mano: vuelven a estar en pareja.

Siempre tan carismática y sonriente, Fio decidió contar la noticia en el espacio donde trabaja desde hace unos meses: el streaming de Viernes Trece. Allí puso fin a las especulaciones y, sin poder ocultar su enorme sonrisa, se acercó a una de las cámaras y declaró: “Estoy oficialmente de novia con el señor Cachete Sierra, ¡Carajo!”.

“Nosotros estamos muy bien y muy felices. No importa el título, novios, pareja, casados, con hijos...No importa, realmente estamos muy bien”.

La declaración provocó un verdadero descontrol y celebración entre sus compañeros en el stream de Canal 13, dejando en evidencia que su historia de amor volvió a empezar. En su momento, la pareja había estado separada por un tiempo, pero la vida les dio una nueva oportunidad. Cabe recordar que los primeros rumores sobre su reconciliación surgieron a finales de julio de este año.

Vale recordar que la pareja había decidido poner fin a su relación en abril de 2023. Sin embargo, dos años más tarde, la vida los volvió a reunir y ambos decidieron apostar por una nueva oportunidad juntos. El reciente viaje a Estados Unidos se convirtió en el escenario perfecto para que Fio y Cachete reacomodaran las cosas y su amor volviera a florecer.

La tierna propuesta de Cachete Sierra para Fio Giménez

Lejos de reservarse detalles, Fio relató cómo se dio el esperado paso que formalizó su relación con Sierra. “Era el séptimo día y yo le digo: ‘¿Estamos de novios nosotros?’, y él me responde: ‘Sí, obvio, estamos re de novios’. Y yo le digo: ‘A mí nadie me hizo una propuesta formal’”, compartió entre risas.

Lo que parecía una charla más se transformó en toda una escena de película. Giménez contó que todo ocurrió en un supermercado y que la sorpresa fue completa: “Pasó un día, pasó otro día, y estábamos en el supermercado. Lo veo caminar por un pasillo, fachero, con un ramo de flores que todavía no había pagado, y me dice: ‘Mi amor, ¿querés ser mi novia?’”.

La reacción de Fio fue inmediata: “Y yo le respondí: ‘¡Sí, mi amor!’”. Pero la sorpresa no terminó ahí. Cachete había preparado un cierre aún más romántico para coronar su reconciliación. “Después de eso me estaba esperando en el departamento en donde estábamos parando, con una comida, flores y velas en el balcón”, relató la bailarina, visiblemente emocionada al recordar la propuesta.

De esta manera, Cachete y Fio dejaron atrás las diferencias y los altibajos que marcaron su relación en el pasado, cuando predominaba la confusión sobre la claridad. Ahora iniciaron una nueva etapa, más maduros y decididos a apostar por el amor. Una historia de idas y vueltas que, esta vez, parece haber encontrado el escenario perfecto para continuar adelante.