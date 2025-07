Tomás Yankelevich reveló el sabio consejo que le dio Mila antes del estreno de “Margarita” y conmovió a todos

Antes de que se originara el triste accidente que le quitó la vida a Mila Yankelevich, Tomás Yankelevich confesó cuán influyente es la visión o crítica de sus hijos en los temas que respectan a la producción de los trabajos audiovisuales que él realiza.

Puntualmente, el hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich fue entrevistado en OLGA y allí contó la participación que tuvieron sus entonces dos hijos (Anti y Mila) en la edición de “Margarita”, la secuela de “Floricienta”.

Anti y Mila, nietos de Cris Morena.

La inesperada confesión de Tomás Yankelevich sobre su hija, Mila

Cabe acotar que, la serie referida, se estrenó durante el 2024, por lo cual, la entrevista en cuestión data de ese entonces. Ahora bien, en referencia a los dichos de Tomás Yankelevich, al principio, él dijo: “Mis hijos me ayudaron a ver los videos y hacer algunas notas para pasarlas a los editores”.

Anti hizo unas devoluciones, quizás un tanto más puntuales, ya que por ser el hijo mayor del productor, podía comprender mucho más las escenas de “Margarita”. Pero ese no fue el caso con Mila Yankelevich.

Por qué Tomás Yankelevich se mudó a Miami con su familia antes de la trágica muerte de Mila

Sin embargo, Tomás Yankelevich destacó que Mila se dio a entender durante una escena en la que había muchos celulares y no se entendía muy bien lo que ocurría. Puntualmente, el esposo de Sofía Reca relató: “Me dijo que, al haber tantas interacciones con celulares, no llegaba a ver qué sucedía”.

Fue entonces cuando Tomás Yankelevich comprendió que debía corregir la escena de “Margarita” referida para que niños como Mila pudieran entender el contexto de la historia sin quedar a la deriva por falta de contexto.

Luego de la observación de Mila, Tomás también decidió incorporar una voz en off a la escena, para hacer la historia más llevadera ante el espectador.

Tomás Yankelevich deja la dirección de Telefé

Además, Tomás Yankelevich reconoció durante la entrevista lo siguiente: “Estos son detalles que uno pasa por alto al poder leerlos y hay que tenerlo en cuenta porque tenés un target de 6 años que ven Margarita”.

Tanto Mila como Anti demostraron interés para con el trabajo que realiza su padre y, como era de esperarse, Tomás Yankelevich cada vez que pudo los involucró en el rubro.

Ahora, con la lamentable pérdida de Mila, se desconoce el rumbo que decida tomar la familia Yankelevich, pero sus más allegados esperan que, tanto Tomás como Sofía, puedan levantarse después de este duro golpe.