¿Todo mal? Juana Repetto reveló por qué se alejó de su mamá Reina Reech y dejó a todos en shock: “Está…”

La influencer explicó por qué prefería no hablar del tema y detalló las circunstancias que la llevaron a tomar distancia de Reina Reech.

8 de diciembre de 2025,

Juana Repetto aprovechó las consultas que recibió de sus seguidores para aclarar una inquietud que generaba preocupación: cómo está actualmente su relación con su mamá.

En sus historias de Instagram, la actriz decidió responder abiertamente. “Me venían preguntando si estábamos peleadas, y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados”, comenzó diciendo.

La razón del distanciamiento entre Juana Repetto y su mamá Reina Reech

A continuación, detalló la situación: “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”.

Luego agregó: “Ella estaba en rehabilitación en su casa, y yo estaba en reposo. Apenas pudo, lo primero que hizo, fue tomarse un remís y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”, profundizó.

La actriz atraviesa los últimos meses de embarazo de su tercer hijo, que se sumará a Toribio y Belisario.

Para cerrar, remarcó que no existe ningún conflicto entre ambas: “Lejos de estar mal ni mucho menos”, concluyó, dejando en claro que el vínculo con su mamá está en perfecto estado.

