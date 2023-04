Solo pasa en Argentina: compararon a Antonio Ríos con un personaje de los Simpson y el video explotó TikTok

Antonio Ríos no solo es reconocido por su inmenso aporte en la movida tropical, sino también por su intensa vida amorosa y sexual. Tiene una gran fama de ser uno de los cantantes más mujeriegos de Argentina. A sus 68 años, el cantante tuvo múltiples parejas y ¡es padre de 21 hijos!

En la plataforma TikTok se viralizó un video donde comparan a un personaje de Los Simpson con Antonio y revolucionó a los internautas por ser tan gracioso. ¡Resulta que en Wikipedia le pusieron los nombres de los hijos de Cletus a los hijos de Antonio Ríos!

La publicación la subió la usuaria “@evesbariggi”, y dice: “En Wikipedia le pusieron los nombres de los hijos de Cletus (el personaje de Los Simpson) a los de Antonio Ríos” y no tardó en estallar de me gusta y comentarios muy ocurrentes. En la descripción de la publicación se puede leer “Estas cosas en Europa no pasan”.

Entre los comentarios estaban: “No sé quién sea Antonio Rios, pero me hizo sacar café por la nariz en el comedor del trabajo”. “Cletus no tiene tantos hijos como el maestro”. “Fui a Wikipedia a ver si era real y lo es jajajajja”.

Cómo es el vínculo de Antonio Ríos con sus 21 hijos:

El compositor mantiene y sostiene una buena relación con todos sus hijos. “Gracias a dios hablo con todos”, dijo, aunque aclaró que no ha logrado unirlos a todos por las intenciones de algunos de ellos.

“Una me puso los puntos: ‘Ellos allá y nosotros acá’”, reveló sobre las condiciones que le puso una parte de su familia. En torno a su situación sentimental actual, el cantante de cumbia aclaró: “Soy soltero y hago lo que quiero”.

Antonio Ríos

Moria Casán hizo confesar al cantante

En el año 2022, Antonio habló con Moria Casán y contó sobre su adicción al sexo. “Vos sos un semental, papito. Este práctica como nadie el poliamor. Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas. Tenés tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?”, lo interrogó la diva.

“Tenía que estar en un lado, mentirle a una para irme a otro lado. No podía parar. Soy adicto al sexo. Mucho, bastante”, respondió el “maestro” de la movida tropical. Durante esta charla de los mediáticos, Ríos reveló que decidió hacerse la vasectomía.