Silvina Escudero se recibió y lo celebró a lo grande: el título que obtuvo y las imágenes del festejo.

Silvina Escudero celebró con alegría un logro académico que la llenó de orgullo. Después de varios años de esfuerzo, obtuvo su título de Locutora Nacional y festejó junto a familiares y amigos, entre ellos su esposo Federico, sus padres, su hermana Vanina y su sobrina Joaquina.

La bailarina y panelista de Polémica en el Bar compartió en Instagram un carrusel de fotos acompañado de un mensaje cargado de emoción.

Silvina Escudero

“Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz”, escribió Silvina junto a una serie de postales donde se la ve en pleno festejo, en la calle, rodeada de espuma, colores y papelitos, luciendo la clásica remera intervenida.

La celebración de Silvina Escudero tras su recibida

La celebración estuvo repleta de detalles festivos: carteles artesanales con la frase “Ya soy locutora”, globos metálicos, humo de colores y un ramo de flores que acompañó el momento.

También se sumó una dinámica clásica de los egresos, en la que sus seres queridos la rociaron con espuma y la bañaron de color en medio de las risas y el entusiasmo.

Silvina Escudero.

En medio de un clima de alegría desbordante, Silvina coronó un sueño largamente buscado y lo compartió con las personas más importantes de su vida. Su festejo, cargado de emoción y símbolos propios de los grandes logros, dejó en claro no sólo el orgullo por el nuevo título, sino también el valor del camino recorrido para alcanzarlo.