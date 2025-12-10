Silvina Escudero se recibió y lo celebró a lo grande: el título que obtuvo y las imágenes del festejo.

Silvina Escudero celebró con alegría un logro académico que la llenó de orgullo. Después de varios años de esfuerzo, obtuvo su título de Locutora Nacional y festejó junto a familiares y amigos, entre ellos su esposo Federico, sus padres, su hermana Vanina y su sobrina Joaquina.
La bailarina y panelista de Polémica en el Bar compartió en Instagram un carrusel de fotos acompañado de un mensaje cargado de emoción.
“Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz”, escribió Silvina junto a una serie de postales donde se la ve en pleno festejo, en la calle, rodeada de espuma, colores y papelitos, luciendo la clásica remera intervenida.
La celebración de Silvina Escudero tras su recibida
La celebración estuvo repleta de detalles festivos: carteles artesanales con la frase “Ya soy locutora”, globos metálicos, humo de colores y un ramo de flores que acompañó el momento.
También se sumó una dinámica clásica de los egresos, en la que sus seres queridos la rociaron con espuma y la bañaron de color en medio de las risas y el entusiasmo.
En medio de un clima de alegría desbordante, Silvina coronó un sueño largamente buscado y lo compartió con las personas más importantes de su vida. Su festejo, cargado de emoción y símbolos propios de los grandes logros, dejó en claro no sólo el orgullo por el nuevo título, sino también el valor del camino recorrido para alcanzarlo.