Se filtraron chats íntimos de Martín Demichelis con una modelo argentina que conoció en Punta del Este

El inicio de 2026 encontró a Martín Demichelis nuevamente en el centro de la polémica. A pocos meses de haber confirmado su separación de Evangelina Anderson, el ex entrenador de River quedó expuesto en redes tras la filtración de supuestos chats íntimos con una joven modelo llamada Camila Debenedetti.

La información se conoció en el programa Infama, donde el periodista Oliver Quiroz mostró una captura de pantalla con mensajes que el exfutbolista habría enviado de manera privada. El material no tardó en viralizarse en redes sociales y reavivó rumores que circulaban desde hace tiempo.

Qué dicen los supuestos mensajes de Martín Demichelis

En uno de los chats atribuidos a Demichelis puede leerse una frase de tono sugerente dirigida a la modelo: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”.

La captura fue suficiente para generar una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde muchos usuarios comenzaron a vincular estos mensajes con versiones previas sobre la vida privada del ex DT de River.

Martín Demichelis.

El contexto tras la separación de Evangelina Anderson

Pasado un tiempo prudente del anuncio oficial de la ruptura con Anderson, Demichelis se instaló en Punta del Este, donde pasó unos días de descanso junto a sus hijos. Sin embargo, lejos de mantener un perfil bajo, su nombre volvió a convertirse en tendencia por estas nuevas filtraciones.

Hasta el momento, ni Martín Demichelis ni Camila Debenedetti confirmaron o desmintieron públicamente la autenticidad de los mensajes.