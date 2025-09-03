¡Se agranda la familia! Wanda Nara anunció la llegada de un nuevo integrante y enterneció a todos: “Adoptamos”

Tras su estadía en México, donde condujo junto a Darío Barassi las grabaciones de la adaptación local del reality “Love is Blind”, Wanda Nara regresó a la Argentina para retomar una cargada agenda de proyectos y compromisos vinculados a la televisión.

Apenas instalada en el país, la empresaria decidió sorprender a sus seguidores con un anuncio muy especial a través de sus redes sociales. Mediante un video que rápidamente se viralizó, presentó al nuevo integrante de su familia, generando una gran repercusión en medio de la fuerte tensión y los cruces mediáticos que mantiene con Mauro Icardi.

Así es el nuevo integrante de la familia de Wanda Nara

Después de atravesar semanas cargadas de polémicas, cruces mediáticos y fuertes indirectas, Wanda Nara decidió correrse del centro de los escándalos para enfocarse en un costado más íntimo de su vida. Esta vez, la conductora sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar lo que definió como “el nuevo integrante de la familia”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió un video en el que mostraba con orgullo la sorpresa que tenía preparada. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que no se trataba de una persona ni de una novedad vinculada a su carrera, sino de algo mucho más tierno y familiar: la llegada de un hámster a su hogar.

La empresaria eligió mostrar este costado más personal, dejando ver un momento de cercanía y complicidad con sus hijos, quienes fueron los más entusiasmados con la inesperada incorporación.

La conductora sorprendió a sus seguidores con un tierno anuncio en redes sociales. “Adoptamos un nuevo integrante”, escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a un video donde se la ve presentando a un pequeño cobayo, que desde ahora acompaña a la familia Nara en su vida cotidiana.

En el clip también se la escucha interactuar con el animal con mucha ternura mientras lo observa recorrer cada rincón de la casa. “¡Hola! Para mí la busca a Fran”, comentó entre risas, en alusión a una de sus hijas fruto de la relación con Mauro Icardi. Cabe recordar que con el futbolista aún mantiene una conflictiva disputa tanto mediática como judicial por denuncias de maltrato, reclamos económicos y la tenencia de sus hijas, a quienes el jugador había llevado a Turquía semanas atrás.