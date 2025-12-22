Revelaron cómo fue la reacción de los papás de Fernando Báez Sosa cuando se enteraron del noviazgo de Julieta Rossi con Agustín Monzón

Durante el fin de semana, Julieta Rossi confirmó públicamente su relación con Agustín Monzón en un evento masivo realizado en la cancha de Huracán, Párense de Manos, un gesto que rápidamente generó repercusión tanto en el ámbito del espectáculo como en la opinión pública. La escena se dio frente a miles de personas y tuvo un fuerte componente emocional que fue comentado en distintos programas de televisión.

El momento ocurrió luego de un combate que formó parte de una velada mediática, donde Agustín Monzón, nieto del histórico boxeador Carlos Monzón, cayó por decisión de los jueces ante Franco Bonavena.

Tras la pelea, tomó el micrófono y sorprendió al público con una declaración directa: “Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novio a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Te amo, te amo con todo mi corazón”. La respuesta afirmativa de Rossi selló el blanqueo de la relación ante la multitud.

La historia cobró una dimensión particular por el pasado de Julieta Rossi, quien fue pareja de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en 2020. Tras conocerse el noviazgo, se supo cómo reaccionaron los padres de Fernando.

La reacción de los papás de Fernando

Según se contó en el programa Arriba Argentinos, los padres de Báez Sosa le dieron su apoyo y la alentaron a darse una nueva oportunidad en el plano sentimental. Rossi había acompañado a la familia en marchas y pedidos de justicia tras el crimen, lo que fortaleció un vínculo de respeto y cercanía.

Fernando Báez, Sosa y Julieta Rossi en el pasado.

Los rumores de romance entre Rossi y Monzón habían comenzado semanas atrás, impulsados por interacciones en redes sociales. Sin embargo, la confirmación llegó durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, a comienzos de este mes, donde se los vio juntos y cómplices.

Desde entonces, distintas publicaciones de momentos cotidianos terminaron de instalar la relación, que ahora quedó oficialmente confirmada en un escenario tan público como emotivo.