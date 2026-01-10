Entretenimiento / Famosos

Quién es la nueva novia de Joaquín Furriel: las íntimas fotos que confirman el romance

Las imágenes muestran al actor disfrutando de la costa esteña en compañía de una mujer, en una escapada que no pasó desapercibida.

Aylén Barrera Arciniega

10 de enero de 2026,

Joaquín Furriel está de novio. Foto: web.

Joaquín Furriel se tomó unos días de descanso en Punta del Este y no estuvo solo. Las cámaras de Ciudad lo mostraron junto a su nueva pareja, Marta Campuzano, una abogada española con quien mantiene una relación.

Joaquin Furriel. Foto: web.

En una charla con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina, de La OnceDiez, el actor se refirió a su presente sentimental y dio detalles del vínculo: “Estamos ya hace casi un año, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá ella después viene y bueno nos vamos cruzando”.

Así es la nueva relación de Joaquín Furriel

Durante la entrevista, Furriel también habló sobre cómo manejan la distancia. “Es fácil, yo me crié así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mi agenda en los últimos años por las plataformas uno se empieza a mover más, mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española y mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, que es un privilegio enorme, no hay complejidad”, explicó.

Joaquín Furriel está de novio. Foto: Ciudad.com.

Enamorado y atravesando un excelente presente profesional, Joaquín vive uno de sus mejores momentos personales. En esta ocasión, se lo pudo ver caminando junto a su actual pareja en un parador de la costa española.

