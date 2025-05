Quién es Guillermo López, el abogado que denunció la China Suárez por acoso y cuál es su vínculo con Wanda Nara

Tras el fuerte descargo que hizo la China Suárez en sus redes sociales, en el que denunció haber recibido mensajes agresivos y ofensivos desde una cuenta que, según indicó, estaría vinculada a Guillermo López —integrante del estudio jurídico de Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara—, el señalado decidió romper el silencio y dar su versión públicamente para aclarar los hechos.

El abogado habló en distintos medios y negó rotundamente haber sido el autor de los mensajes en cuestión, que incluían agravios hacia la familia de la actriz y comentarios ofensivos sobre su hijo menor, Amancio. Afirmó que la cuenta desde donde se emitieron las publicaciones le pertenece, pero sostuvo que no fue él quien las escribió. Según sus declaraciones, todo sería parte de un armado con la intención de perjudicarlo a él y al estudio que representa.

Así se defendió el letrado sobre la acusación de la China Suárez

Frente a la consulta de Rodrigo Lussich sobre si negaba haber escrito los ofensivos comentarios dirigidos a la familia de Suárez, López respondió: “Yo soy ajeno a esa situación, imagínate que nadie en su sano juicio con una cuenta verificada con mi nombre, el de la empresa y mi apellido, jamás podría poner algo así de un nene de dos años o de una mujer”.

Guillermo López continuó con su defensa y brindó más detalles sobre lo sucedido: “Es algo insólito lo que pasó, yo creo que es algo armado para que lo publiquen. A las 11 de la mañana me bloquearon la cuenta de tantas denuncias que tuve”, explicó en diálogo con los medios.

Al ser consultado por Paula Varela sobre la autenticidad del perfil, López reconoció: “La cuenta es mía, pero yo no hice esos posteos o la historia, por ejemplo, yo agarro tu nombre y pongo eso ahí y parece que los hiciste vos”. Con estas declaraciones, intentó desligarse del contenido ofensivo que desató la polémica.

Cuando Adrián Pallares le consultó por qué alguien usaría su nombre para publicar un contenido tan grave, Guillermo López respondió: “A mí no me conocen, no estoy en los medios y ni siquiera en la causa de Wanda Nara. Creo que se quedaron sin cartuchos para atacar al estudio, porque han atacado a mis socios con mentiras, con cosas en lo personal, y dijeron ‘¿qué hacemos? Vamos a darle al socio’”.

Además, al ser interrogado sobre si considera que esto forma parte de un plan armado por Wanda Nara contra la China Suárez, el abogado opinó: “Siempre que hay una opereta de estas es posterior a una situación, porque ayer una testigo declaró contra Mauro (Icardi), lo dejó mal parado, y él de una forma emocional atacando a todo el mundo en Instagram”.

Frente a la intervención de Karina Iavícoli, quien recordó que él había aparecido en el video del desalojo de Mauro Icardi, Guillermo López aclaró: “Sí, de hecho, yo tengo el otro video, de la otra parte, y jamás se publicó porque lo tengo yo. Ahí te das cuenta que no me expongo en nada”.

Además, explicó el motivo de su presencia en aquella situación: “Yo fui con la escribana, porque soy parte del estudio jurídico de Wanda, para hacer la certificación en ese momento”, detalló el abogado, desvinculándose de cualquier intención mediática.

En relación con la declaración que complicó a Mauro Icardi, Guillermo López explicó: “Fue una amiga de Wanda sobre la causa inicial del Chateau, en la que amenazaron a Wanda”. De esta forma, contextualizó el origen del conflicto legal que derivó en recientes controversias mediáticas.

Respecto a los mensajes ofensivos que circularon en redes y que mencionaban al hijo menor de la China Suárez, el abogado fue tajante: “Es una locura, es terrible y jamás una persona que tiene un Instagram verificado pondría algo así en su posteo, es algo insólito”.

Además, descartó por completo la posibilidad de que su cuenta haya sido vulnerada: “La cuenta no la hackeó nadie, yo creo que eso es aislado”, sugiriendo que alguien podría haber manipulado las imágenes para simular que él fue el autor.