Un ser querido de la China Suárez casi se ahoga en Nordelta

Las novedades en el universo “China Suárez-Mauro Icardi-Wanda Nara” parecen no agotarse nunca. Luego de que la actriz se sintiera amenazada por una serie de mensajes que recibió en las redes sociales, este miércoles atravesó otro oscuro momento.

Casi se ahoga el perro de la China Suárez

Las novedades del caso fueron publicadas por la periodista Estefi Berardi, quien en la tarde de hoy compartió la foto de un perro en un bote, con un mensaje preocupante, que indignó a los usuarios de X.

“Perro de la China Suárez casi se ahoga en la laguna central de Nordelta. Lo rescató un vecino mío. Las vueltas de la vida! Me lo acaban de mandar, gracias a Dios está bien”, escribió la polémica periodista.

Casi se ahoga el perro de la China Suárez

Horas más tarde, para que no quedaran dudas sobre su testimonio, aseguró: “Confirmado: es Sakura, el perro de la China. Tiene la chapita”. Hasta el momento la actriz no se manifestó en redes sobre el estado ni el rescate de su mascota.

Entre los mensajes que se multiplicaron en X estaban los que recordaban cuando Icardi no quiso llevar las mascotas de sus hijas argumentando que era peligroso y otros que criticaban a la China por no cuidar a su perro. “No me sorprende, si no le importa la salud mental de dos nenas menores de edad, que le puede importar un perrito. Pobrecito”, señaló una usuaria.