Polémica en Gran Hermano 2025: Bati Larrivey podría ser expulsado por revelar información del afuera.

En la etapa final de Gran Hermano, ocho exconcursantes regresaron a la casa para apoyar a los participantes que continúan en competencia. Sin embargo, como era previsible, estos reingresos rápidamente generaron controversia.

Primero, “el Big” emitió un comunicado contundente debido a las quejas y comportamientos que observó dentro del encierro. Ahora, en las redes sociales exigen la expulsión de Bati Larrivey, quien acompaña a Eugenia Ruiz, por supuestamente violar una de las normas más estrictas del programa: pasar información desde el exterior.

Gran Hermano 2025: debate de Bati

En videos que se difundieron en redes sociales, se vio a Bati conversando con Eugenia y Devi, dándoles consejos sobre cómo actuar en esta fase crucial del juego. Sus comentarios causaron polémica, ya que muchos entendieron que estaba influenciando la competencia al compartir información y opiniones desde fuera de la casa.

La fuerte información que reveló Bati en Gran hermano 2025

“Lo que los hizo llegar acá es lo que tienen que explotar ustedes. Pensalo internamente. Si creés que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa”, les dijo.

Luego añadió: “¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera”. A pesar del consejo, Eugenia se mostró molesta con el “tridente” y lanzó con ironía: “Que ganen los Casi Ángeles. Tengo que disfrutar pero…”.

Bati intentó tranquilizarla: “¿Querés enojarte un poco? Enójate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas. No porque afuera parezca una boludez, sino porque te terminan haciendo mal a vos”.

Más adelante, reafirmó su postura: “No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, te terminas riendo, es divertido, sos picante pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno, eso quiero ver yo”.

Eugenia no cedió y respondió: “Ellos pueden hacer cosas como robar, mentir, y está todo bien”. A lo que Bati replicó con firmeza: “No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No”.