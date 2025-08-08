Pity Álvarez vuelve a los escenarios y anunció un show en el Estadio Vélez

Mediante un vídeo, Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios. El cantante, líder de dos de las bandas más icónicas de rock nacional, volverá a tocar en vivo en un show muy especial. El encuentro con sus fans será el próximo 5 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield. Además, el músico fundador de Viejas Locas e Intoxicados dijo que estrenará una canción, con su correspondiente videoclip.

Pity Álvarez. Foto: Archivo La Voz.

Pity Álvarez en Vélez: así fue el inesperado anuncio

A sus 53 años, Pity Álvarez volverá a tocar en vivo tras varios años alejado de los escenarios. El cantante comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de Intagram y dio detalles sobre su futuro musical.

El recital será el Estadio Vélez el próximo 5 de diciembre y la presentación en vivo coincidirá con su nuevo trabajo discográfico: una canción llamada “Basado en hechos reales” que también contará con un videoclip.

“Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar”, comenzó diciendo el artista antes del esperado anuncio.

Meses atrás, más precisamente en abril, el Pity reapareció con un mensaje grabado durante el festival Quilmes Rock 2025, Pity donde alimentó las expectativas de su regreso. “Van a tener que esperar un poquito más”, comentó acerca de su posible aparición en vivo.

Noticia en desarrollo.