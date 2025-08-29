Pilar Smith contó cómo fue su terrible cita con Pablo Duggan y lo fulminó: “Me hizo que le...”

De la expectativa de pasar una noche amena y entretenida, a encontrarse con una experiencia incómoda. Pilar Smith no esperaba ese desenlace, pero terminó viviéndolo en carne propia junto a Pablo Duggan.

La influencer recordó aquella cita con el conductor de C5N, ocurrida hace varios años, y reconoció que su comportamiento estuvo lejos de la cortesía y el buen gusto. Más bien todo lo contrario: la blonda no dudó en criticar duramente al periodista.

Pilar Smith

La historia salió a la luz en Intrusos, donde Pilar Smith relató cada detalle de aquel encuentro que no salió como esperaba. Desde el inicio, la blonda no dudó en señalar la actitud poco considerada de Duggan: “Me llevó a la casa. Le hice la cama. Me hizo tomar esa sopa inmunda”.

Luego, reveló un episodio aún más insólito que refleja el comportamiento del conductor de C5N: “Me hizo que le masajeara los pies”. Y agregó más detalles: “Ni siquiera me pidió el radiotaxi. Amiga, sabés que fue la peor noche de mi vida”.

Así fue la cita que tuvo Pilar Smith con Pablo Duggan

Sin rodeos, Pilar Smith definió aquella cita con claridad y la calificó como una de las peores experiencias de su vida: “Fue para el olvido mi vínculo con Duggan. Espantoso. Una fea experiencia”. Además, sumó otra situación reveladora: “No había nada para comer. Él le dijo ‘hacete una sopa instantánea’, se echó en el sillón y le dijo ‘masajeame los pies’. ¡Pero escúchame!”.

Durante el programa Intrusos, se produjo un intercambio con Pablo Duggan, quien reconoció ante Rodrigo Lussich: “Todo es posible”, admitiendo que no había actuado de la mejor manera. Esto se relacionó con la reflexión de Pilar: “Cómo yo, con lo que soy, ¿qué estoy haciendo acá?”.

Pablo Duggan

La confesión de Pilar Smith deja en evidencia que, incluso figuras públicas reconocidas, pueden vivir experiencias incómodas e inesperadas. Su relato sobre la cita con Pablo Duggan combina humor, incredulidad y sinceridad, generando repercusión entre el público y mostrando un lado más humano de la vida de los famosos.