Paula Chaves reveló que perdió un embarazo y conmovió a todos: “Un bebito mágico que...”

Paula Chaves abrió su corazón y habló como pocas veces sobre la vida cotidiana que lleva junto a Pedro Alfonso y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. La modelo y conductora relató cómo es la dinámica familiar en su hogar y el lugar que ocupa la maternidad en su día a día, combinando momentos de caos, risas y ternura.

Paula Chaves y sus tres hijos. (Instagram Paula Chaves)

Sin embargo, en medio de esta intimidad también se animó a revelar un hecho doloroso: la pérdida de un embarazo. Paula contó en un programa de streaming que atravesó esa experiencia difícil, y decidió compartirlo públicamente para visibilizar una situación que atraviesan muchas mujeres en silencio.

Cómo les contó Paula Chaves a sus hijos que había perdido un embarazo

“Cualquier situación familiar, si no es sacado a la luz, después salta en otros aspectos y es peor”, comenzó revelando Paula Chaves.

“Yo a mis hijos les dije que había perdido un embarazo, les expliqué el número de hijo que eran”. Y agregó: “Tomando un té en casa les mencioné ‘Oli, vos sabes que sos la primera, Baltazar sos el tercero, porque en el medio de ustedes, yo tuve un bebito mágico que no nació’“.

En ese sentido, también reflexionó sobre la importancia de la verdad dentro de su familia y de cómo maneja la comunicación con sus hijos. Con respecto a revelarle información delicada a ellos, se defendió: “¿Nunca les pasó que fueron a un tarotista o vidente y les dijo que averigüen si tu mamá tuvo un aborto o algo por el estilo? son cosas que, al contarlo, les ahorro un montón de años de terapia", concluyó.

Con su testimonio, Paula Chaves no solo habló de su vida junto a Pedro Alfonso y sus hijos, sino que también se animó a visibilizar una experiencia dolorosa que muchas mujeres atraviesan. Al hacerlo, dejó en claro que elegir la sinceridad frente a sus hijos y frente a su público es, para ella, una forma de alivianar cargas y de transformar el dolor en un mensaje de empatía y acompañamiento.