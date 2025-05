Paula Bernini sufrió un terrible robo durante su viaje familiar por Europa: “Te arruinan la vida”.

Hace unos días, Paula Bernini emocionó a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un momento muy especial en su vida personal: logró cumplir un sueño que venía acariciando desde hacía mucho tiempo. Con profunda alegría, la periodista de TN reveló que finalmente pudo llevar a sus padres a conocer Europa, un deseo que tenía desde hace años y que por distintas circunstancias no había podido concretar.

A lo largo de varios días, Bernini fue documentando este viaje familiar en sus redes, con fotos y videos que reflejaban la emoción de sus padres al recorrer distintas ciudades emblemáticas del Viejo Continente. Cada publicación transmitía no solo la belleza de los paisajes, sino también la felicidad compartida y el orgullo de poder retribuirles a sus padres, de alguna forma, todo el amor y apoyo que le brindaron durante su vida.

Pero en las últimas horas, Paula Bernini sorprendió a todos al compartir un mensaje cargado de angustia: sufrió un hackeo en su cuenta bancaria. A pesar de haber hecho varios reclamos ante la entidad financiera —que en un principio no le dio mayor relevancia al asunto—, la periodista descubrió que le habían vaciado los fondos que tenía reservados para cubrir los gastos del viaje.

Así explicó Paula Bernini el robo que sufrió durante sus vacaciones

Con gran preocupación, la periodista relató lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió el difícil momento que está atravesando. “Una de la mañana y no me puedo dormir porque no tengo buenas noticias. Vulneraron la seguridad de mi home banking”, comienza el mensaje. “Sí, me hackearon el home banking. Algo que yo no escuché nunca porque supuestamente todo lo que es la seguridad de los bancos es efectiva”, se quejó, aún en shock por lo sucedido.

Según explicó, el dinero que estaba guardando para saldar las cuentas del viaje —tanto el suyo como el de sus padres— desapareció de un momento a otro. “Hoy me metí para poder pagar las tarjetas y me di cuenta que no tenía la plata. No puedo creerlo porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, ¿pero el home banking?”, reiteró, notablemente angustiada.

Entre lágrimas, Paula Bernini expresó su desconcierto por la situación que le tocó vivir. “No lo puedo creer”, dijo visiblemente afectada. A pesar del mal momento, aclaró que los compromisos económicos asumidos por el viaje no quedarán sin cubrir: “Las tarjetas se van a pagar, este viaje se va a pagar, ya por supuesto salió mi hermana al rescate. No es ese el tema”, explicó.

Sin embargo, lo que más le impactó fue la pérdida de confianza en un sistema que creía seguro: “El tema es confiar en la plataforma de un banco, confiar en el home banking y ahora darte cuenta que es tan vulnerable como cualquier otra plataforma”, reflexionó con frustración.

A pesar del mal momento que le tocó atravesar, Paula Bernini decidió transformar su experiencia en un mensaje de concientización para sus seguidores. “Por eso los quiero alertar. Tengan máxima precaución a la hora de poner las claves, máxima precaución a la hora de dar los números de seguridad de las tarjetas”, advirtió, buscando evitar que otros pasen por una situación similar.

Con sinceridad, la periodista compartió también el impacto emocional del episodio: “Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento. Y lo que verdaderamente me jodió es que se lo conté a mis viejos… no tendría que habérselos contado porque se amargaron mucho”, confesó.

Finalmente, reflexionó sobre cómo afrontarlo: “Pero yo debí guardármelo para mí. Porque en definitiva es plata, y esto se va a solucionar. Pero nosotros estamos en medio de un viaje que lo estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así”, concluyó, priorizando disfrutar del presente junto a su familia.