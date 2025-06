Pampita reveló el inesperado pedido que le hizo la China Suárez en medio del conflicto con Wanda Nara: “Quería...”

La China Suárez está en el foco de la atención mediática por su romance con Mauro Icardi, el cual tuvo un polémico comienzo cuando la pareja tuvo un affaire en 2021, y en ese entonces el futbolista estaba casado con Wanda Nara. Pampita se metió en el escándalo del WandaGate y dio su opinión sobre la actriz.

Cabe recordar que la ex Casi Ángeles tuvo polémicos romances en su vida, y muchos con hombres casados que la llevaron a recibir críticas y generar enemistad en el mundo del entretenimiento. Como fue el caso de su relación con Benjamín Vicuña, cuando el actor estaba casado con Pampita.

La modelo y la actriz tuvieron un fuerte enfrentamiento por varios años que generó polémica entre los seguidores de ambas. Luego la China protagonizó otro escándalo cuando fue lo del WandaGate en 2021 y el mismo patrón que repitió, es por eso que recibe críticas.

A pesar de la historia entre Pampita y la China Suárez, las famosas lograron hacer las paces y tener un trato cordial, ya que sus hijos son hermanos. La actriz tuvo dos hijos con Benjamín Vicuña: Magnolia y Amancio, que son los hermanos de los tres hijos que tuvo el actor con la modelo.

Es por eso que se cruzan en eventos familiares y muchas veces se vieron fotos de una paseando con los hijos de la otra o viceversa. En medio del nuevo escándalo que protagoniza la actriz, Pampita habló de la China Suárez.

Pampita reveló el pedido que le hizo la China Suárez en medio del escándalo

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, la modelo respondió sobre su actual vínculo con la actriz: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle”.

“Hablamos, como tiene que ser, porque somos madres de niños que son hermanos”, comentó Pampita sobre su relación con la China Suárez.

En referencia al WandaGate y todo el escándalo entre la actriz, el futbolista y la mediática, Pampita respondió contundente: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.