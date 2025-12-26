Pampita fue vista en una guardia médica en plena Navidad: qué dijo sobre lo sucedido

Carolina “Pampita” Ardohain aclaró la situación que generó preocupación en las últimas horas, luego de que trascendiera que había estado en una guardia médica en Punta del Este, Uruguay, tras los festejos de Navidad.

La modelo y conductora fue vista ingresando al Sanatorio Cantegril junto a su novio, Martín Pepa, lo que despertó rumores sobre su estado de salud. Sin embargo, al salir del centro médico, Pampita llevó tranquilidad y explicó que no fue atendida por un problema propio.

Qué dijo Pampita tras salir de la clínica

En diálogo con la prensa, Pampita fue clara y buscó desactivar cualquier tipo de especulación. “Vine a acompañar a una amiga, no tengo nada. No fue grave, ni nada”, afirmó, visiblemente cansada luego de pasar varias horas en el lugar.

La conductora remarcó que la situación no ameritaba preocupación y se mostró serena mientras se retiraba del sanatorio junto a su pareja. “Disculpen, pero estamos hace muchas horas acá; no fue nada, tranquilos”, insistió antes de despedirse de los cronistas.

Pampita.

El episodio que habría motivado la visita médica

Según trascendió en medios uruguayos, la consulta médica habría estado vinculada a Felipe Mon, el hijo de 17 años de Estefanía Novillo, maquilladora y amiga íntima de Pampita.

El adolescente es muy cercano a los hijos de la modelo, lo que explicaría la presencia constante de Pampita durante la espera en la guardia. Hasta el momento, no se difundieron detalles médicos ni partes oficiales sobre la atención recibida.

Las imágenes que se viralizaron desde Punta del Este

De acuerdo con imágenes difundidas por el medio uruguayo Farándula Show y la información publicada por Cadena del Mar, Pampita permaneció durante varias horas en la sala de espera de la guardia del Sanatorio Cantegril.

En los videos que circularon en redes sociales se la observa sentada, levantándose en distintos momentos y dialogando con Martín Pepa, quien estuvo a su lado durante toda la estadía. También fue captada acompañando al hijo de su amiga.