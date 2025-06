Pablito Ruiz reveló la práctica espiritual que lo ayudó a superar un delicado problema de salud: “Estuve con...”.

Pablito Ruiz acaba de cumplir 50 años y decidió festejarlo de una manera muy especial: organizó un increíble viaje a Egipto junto a su hermana Silvina. Ya de vuelta en Argentina, compartió con la revista Pronto las anécdotas de sus singulares experiencias entre las pirámides.

El cantante participó del ciclo de entrevistas de Gastón Pauls y brindó su testimonio sobre adicciones. (Captura de pantalla).

Además, explicó por qué eligió Egipto como destino y qué técnica espiritual lo hace sentir una conexión especial con la tierra de los antiguos faraones.

La razón por la que Pablito Ruiz estudia esta particular técnica espiritual

“El viaje fue un regalazo por mis 50 años. Quería regalarme este viaje y compartirlo con mi hermana, que estamos en la misma onda espiritual. Mi cumple cayó en las pirámides: entré a la pirámide de Micerino, que es la más chiquita de todas, y ahí pedí todos mis deseos. Me concentré y pedí mis deseos personales y todo lo lindo y bueno que quiero para el mundo y la humanidad. Ahí fueron todas mis peticiones. Fue un momento hermoso y lo disfruté muchísimo”, aseguró en una charla con el periodista Nico Peralta.

“¿En qué momento de tu vida te encuentra el cambio de década?”, le preguntó el redactor, y Pablito no dudó en responder: “En un momento de paz y con ganas de seguir trabajando. Tengo mucha tranquilidad y no tengo ansiedad por hacer muchas cosas. Me llegan propuestas pero me doy mi tiempo para estudiarlas y elegir lo que me conviene. Eso me da tranquilidad. Estoy estudiando espiritualidad y estoy componiendo canciones nuevas. El año que viene grabaré un disco nuevo y será el número 12 en mi carrera”.

Pablito Ruiz.

Pablito Ruiz compartió en su entrevista que está profundizando en una técnica llamada desprogramación biocuántica, que utiliza el péndulo como herramienta para conectar con su yo superior y sanar aspectos personales. “Ahora estoy estudiando una técnica que es desprogramación biocuántica. Es a través del péndulo: vas preguntando muchas cosas y el péndulo te va respondiendo al mismo tiempo de que vas conectando con tu yo superior y vas sanando cosas. Llevo ya tres años estudiando esta técnica y me hace re bien. En 2020 estuve con ataques de pánico y gracias a lo que estoy estudiando, fue todo mucho mejor a nivel anímico. Estoy mejor y más tranquilo conmigo mismo y con los demás. Recomiendo mucho que todos nos conectemos con nuestras almas para aprender, sanar y superar. Meditar hace muy bien a la paz mental”.

Pablito Ruiz.

Según él, esta práctica ha sido clave en su proceso de superación, ya que le permitió mejorar su estado emocional tras haber sufrido ataques de pánico, y resalta los beneficios de la meditación para alcanzar paz mental.