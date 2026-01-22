Otra persona: Felipe Fort sorprendió con su impactante cambio físico en Estados Unidos

Felipe Fort volvió a ser tendencia tras compartir una serie de fotos desde los Estados Unidos que dejaron a más de uno sin palabras. En plena nieve, sin remera y con un físico notablemente trabajado, el hijo de Ricardo Fort exhibió el resultado de meses de entrenamiento intenso y una mejora sostenida en su alimentación.

Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram durante un viaje para practicar snowboard y ski, rápidamente se viralizaron en X (ex Twitter), donde cientos de usuarios destacaron su apariencia y el cambio físico que logró en poco tiempo.

Entrenamiento extremo y disciplina: la clave del cambio

Según se pudo ver en sus redes, Felipe apostó por una rutina exigente que combinó entrenamiento de fuerza, constancia y una alimentación enfocada en ganar masa muscular. El resultado fue un torso marcado que no pasó desapercibido, especialmente al contrastar con el paisaje nevado de sus vacaciones.

Cambio físico.

Comentarios como “De repente me empezó a gustar Felipe Fort”, “Qué hermoso varón, su belleza es angelical” o “El comandante estaría orgulloso” inundaron las redes, confirmando el impacto de las fotos.

Polémica en redes: Felipe Fort manejó a alta velocidad y se filmó

Horas después de la viralización de su cambio físico, Felipe Fort volvió a quedar en el centro de la escena por un video que generó polémica. Desde Estados Unidos, el joven empresario se grabó manejando un auto de alta gama a gran velocidad, una acción que muchos usuarios consideraron riesgosa.

El video fue publicado poco después de que se conociera que su hermana, Marta Fort, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Belgrano, donde atropelló a una mujer de 89 años.