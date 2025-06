Noelia Pompa se quebró al hablar por primera vez de su adicción: “Era algo naturalizado”

En los últimos días, Noelia Pompa, quien regresó recientemente a la Argentina después de pasar varios años radicada en España, fue invitada al programa El Ejército de la Mañana (Bondi). Durante su participación, la bailarina y actriz abrió su corazón y habló sin filtros sobre un momento muy difícil de su vida: sus problemas con el alcohol.

Con total sinceridad, relató cómo atravesó esa etapa oscura y qué herramientas la ayudaron a salir adelante, destacando la importancia del acompañamiento emocional y la búsqueda de ayuda profesional.

El terrible episodio que vivió Noelia Pompa con las adicciones

Al hablar sobre su experiencia, Noelia fue contundente: “Dejé el alcohol hace dos años. Tomaba un montón, encima social... Era como ‘no pasa nada’, pero era un re loco...“, comenzó contando.

En ese sentido, explicó qué fue lo que la llevó a tomar conciencia: “Me preocupó porque era algo naturalizado”.

Luego, Noelia profundizó en el origen de su vínculo con el alcohol y compartió una reflexión muy personal: “Esto viene de un ancestro con problemas de alcohol. Me trajo mucho dolor“.

Al referirse al proceso que la ayudó a dejar atrás esa etapa, contó: “Empecé a meterme en la meditación y a conectar conmigo misma. Eso te hace sacar eso que te ponés como un velo“.

Finalmente, cerró su testimonio con una revelación que la sorprendió incluso a ella misma: “El alcohol me levantaba el ánimo. Pensé que me iba a costar dejarlo, pero no. Entonces me di cuenta que ni siquiera me gustaba, que lo hacía por hacer“.

Así es la casa que dejó Noelia Pompa en España para sumarse al Bailando 2023

El valiente testimonio de Noelia Pompa dejó en claro que, detrás de su sonrisa y carisma, hubo momentos de lucha interna que logró superar con trabajo personal y conciencia. Su historia no solo inspira, sino que también invita a reflexionar sobre cómo muchas veces se naturalizan conductas dañinas, y cómo el camino hacia el bienestar comienza con el autoconocimiento y la decisión de sanar.