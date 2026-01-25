No solo a la música: a qué se dedica Luciano Pereyra

Luciano Pereyra es uno de los cantantes más populares del país con una larga trayectoria en los escenarios. El artista que comenzó con el folclore y fue mutando, es muy querido no solo en Argentina, sino que en otros países, donde llena conciertos.

Es indiscutible su carrera y el éxito de sus temas, que no solo son pegadizos, sino que apelan a la emoción y el sentimiento en cada frase. El cantante, que tiene un perfil bajo en cuanto a su vida debajo de las tarimas, tiene un negocio por fuera y que nada tiene que ver con la vida de músico.

Luciano Pereyra en el Quality Espacio. (Nicolás Bravo / La Voz)

Son muchos los famosos que tienen una carrera consolidada de la cual viven, pero buscan también invertir y crear emprendimientos propios en otros rubros. El caso de Luciano Pereyra es la producción de vinos.

Cómo es el negocio de Luciano Pereyra

El cantante de “Cómo tu” combinó su economía, su creatividad y sensibilidad para lanzar su línea de vinos que son de categoría premium. “Re-cordis” se llama la bodega boutique que está en el corazón del Valle de Uco, Mendoza, en Gualtallary.

Luciano Pereyra

El negocio del artista mezcla la amistad, la emoción y el sabor del vino. Es una marca que creó junto a sus amigos y socios: Javier Abrego e Iván Pillud.

Este proyecto fue presentado en Buenos Aires a fines de noviembre en el Campo Argentino de Polo.

El nombre está relacionado con la frase que figura en “El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano. Luciano Pereyra presentó este emprendimiento a fines de noviembre de 2025 en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. “Recordar es volver a pasar por el corazón”, un detalle que resalta la sensibilidad del artista como parte de su vida.

Cabe destacar que Luciano no solo apela a la emotividad en sus canciones y en el escenario, sino que expande a todos los rincones de su vida.