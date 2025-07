Luego de anunciar su separación de Gimena Accardi tras 18 años juntos, Nicolás Vázquez mostró a través de sus redes sociales quién se convirtió en su principal compañía durante este momento de duelo emocional. El actor compartió con sus seguidores un tierno video desde su casa, en el que se lo ve acompañado por sus dos gatos, dejando entrever que en esta etapa tan sensible, el refugio lo encontró en el cariño de sus mascotas.

En el primer fragmento del clip publicado en Instagram, se lo ve recostado mientras uno de los felinos duerme plácidamente sobre su pecho. En el segundo, aparece acariciando con afecto al otro gato, en un gesto que conmovió a muchos de sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención fue la elección musical: Vázquez musicalizó el video con el clásico “All You Need Is Love” de The Beatles, un mensaje simple pero contundente sobre lo que hoy necesita.

La publicación llega pocos días después de que se conociera públicamente la ruptura con Accardi. Según Yanina Latorre, quien habló con él, el actor se encuentra devastado y aún profundamente enamorado: “Es la mujer de mi vida, no voy a conocer a otra como ella”, habría dicho entre lágrimas. También aclaró que no hubo terceros en discordia, sino un desgaste de pareja tras varios meses de intentar sostener el vínculo.

Nicolás Vázquez y su vínculo con Dai Fernández

A ambos, Gimena Accardi y Nico Vázquez, les adjudicaron romances que nunca existieron. Aunque al principio prefirieron mantenerse en silencio y no brindar declaraciones al respecto, finalmente decidieron salir a aclarar la situación y desmentir los trascendidos.

Eso fue lo que hizo el actor de Rocky durante una charla con Yanina Latorre, quien no dudó en revelarle directamente con quién lo estaban vinculando. “Mi fuente me dijo que vos te enamoraste de Dai Fernández”, le lanzó la periodista sin vueltas. “Se lo tiré así”, confesó luego.

La panelista, que ahora conduce SQP, explicó que quiso testear la reacción espontánea de Vázquez, ya que está acostumbrada a que las celebridades le oculten sus vínculos sentimentales o le mientan. No obstante, en esta ocasión, aseguró que le creyó. “Se enojó, pero no de mala manera, me dijo ‘Yo no lo puedo creer, la gente es una basura. Qué hijos de p..., tengo alguien en mi entorno que me odia’”, fue la respuesta de Nico, según contó Yanina.

Nicolás Vázquez y Day Fernández filmaron en Filadelfia. (Instagram)

Aunque Nico no accedió a dar una entrevista en cámara, sí tuvo una charla con Yanina, quien relató cómo fue el intercambio. “Me comentó que la persona que ahora está más cerca de él, casi como una hermana y su mejor amiga, es Dai. Por eso hay tantas fotos juntos y por eso ella fue al Martín Fierro”.

Además, detalló: “Dice que es su apoyo, la que lo escucha, lo consuela, lo acompaña y lo respalda”, reveló la panelista de LAM, quien aseguró creer todo lo que le contó. “Le creí porque me pareció sincero, o quizás me lo está maquillando, pero si lo está disfrazando, de todas formas, si hay algo real, en dos meses...”, advirtió.