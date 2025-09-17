Nancy Pazos habló de su intimidad y sorprendió con su confesión sobre Diego Santilli: “Cuando me casé, ya era mi amante”

Nancy Pazos es una de las periodistas más polémicas de los medios de comunicación por su postura ideológica y su personalidad a la hora de opinar de cuestiones sociales, política y de entretenimiento. Es habitual su conflicto en vivo con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, donde tienen opiniones disidentes y discuten por eso.
"La oposición está haciendo todo lo posible para que este gobierno no pueda llegar a octubre, pero si llega, que no llegue a 2027. Y vos formás parte de esa oposición golpista”, le dijo Brey a Nancy Pazos lo que generó el conflicto el martes en vivo.
Ante esto, la analista política le respondió sin filtros: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cag..., no hay una persona con más compromiso con la democracia que yo, no puedo bancarme a esta pelotuda".
La pelea entre ellas se volvió viral y fue tendencia en redes sociales. Nancy dio una entrevista a Infobae, donde habló de su matrimonio con su ex Diego Santilli, con quien tuvo tres hijos, su nueva relación y su pasado.
La revelación de Nancy Pazos sobre cómo comenzó su relación con Diego Santilli
Al hablar de su relación con Santilli y los 10 años que estuvieron juntos, y nacieron sus tres hijos. La famosa contó cómo vivió esa época en la que se dedicó a su casa. “Casi 10 años no ejercí. La primera cosa que pasó fue que yo no me enamoré de un día para el otro de Santilli. Fue un proceso. Nosotros fuimos amigos mucho tiempo, fuimos amantes mucho tiempo y yo me negaba a enamorarme de un Santilli. Porque yo era igual de progre que soy hoy y enamorarme de alguien que representaba ideológicamente algo muy contrario... “, contó Nancy.
“Con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez, antes de él. Santilli ya era mi amante y estuvo en el casamiento”, reveló la periodista sobre cómo empezó su relación con el político.
Cuando le preguntaron porque se casó si ella tenía un amante y su marido de ese momento también, Nancy respondió sin filtros: “Porque yo me imaginé Sartre y Simone de Beauvoir. ¿Me entendés? Yo decía, bueno, el sexo va por un lado y nosotros tenemos una comunión que va por otro".
“Hacíamos juntos un programa de televisión, Ruleta Rusa, él laburaba conmigo, era mi mejor productor. Yo le tenía mucha admiración por cómo escribía, iba por otro lado el tema. El sexo, claramente, no era lo que funcionaba en mi casa, con lo cual lo buscaba en otros lados. No era tampoco el único amante que tenía, Santilli. Amante, por así decirlo", confesó la periodista.
En referencia a su relación actual con su novio, con quien lleva 10 años, Nancy reveló: “No convivimos. Él vive en Carmen de Areco, en el campo. Viene los viernes a mi casa y se va rigurosamente los lunes. De lunes a viernes tenemos una relación por WhatsApp, que implica que solo nos escribimos si vimos alguna nota que nos mató de la risa. Nada de: ‘¿Qué hiciste anoche, mi amor? Que duermas con los angelitos’”.