Murió la expareja de Moria Casán, Luis Vadalá

La expareja de Moria Casán, el comerciante Luis Vadalá, falleció este domingo a los 69 años, luego de sufrir una enfermedad que se fue agravando en las últimas semanas.

Moria Casán y Luis Vadalá. Foto: Web.

Supo tener momentos destacados en el espectáculo, y llegó a estar en el “Gran Hermano Famosos”. En muchas de sus exposiciones habló sobre su vida privada.

Vadalá estuvo en pareja con Moria Casán durante 10 años, y de esa manera su nombre se hizo famoso en el ámbito de la farándula y el espectáculo.

A partir de allí, tuvo una etapa como mediático, apareciendo en diferentes programas televisivos en donde solía contar momentos de su vida privada. Así, se convirtió en uno de los participantes de Gran Hermano Famosos en 2007. Para sus últimos años de vida estaba trabajando en una panadería, en el barrio porteño de Flores.

El propio Vadalá, en una entrevista de 2016 con Infama (América), se refirió a esos momentos de fama y a su relación con Casán: “No quiero recordar. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido recordar lo que ya pasó. Haber perdido mi privacidad en algunas cosas te favorece y en otras no. Igual, el cariño de la gente lo tengo siempre. Donde voy me saludan. No quiero hablar de mi ex porque prefiero evitarme problemas”.

Luis Vadalá y Moria Casán en la década del 90, años en los que estuvieron casados. Foto: Gentileza

El programa televisivo Implacables (El Nueve), fue el encargado de confirmar la noticia. Y con ella, también dieron a conocer la despedida que le hicieron en redes sociales desde el club al cual solía asistir, el I.C.D. Pedro Echagüe: “Nuestra institución lamenta la desaparición física del señor Luis Vadalá, jugador histórico de nuestro equipo de Basquetbol y gran amigo de la casa... Nuestras más sinceras condolencias para su familia y oramos para que su alma descanse en Paz”.

Moria Casán también le mandó sus condolencias a la familia de su ex

A través del programa que conduce Susana Roccasalvo, contactaron a Maxi Cardaci, representante de la actriz, quien afirmó que Moria le mandó sus condolencias a los familiares de Vadalá.

Sin embargo, ella evitó hacer algún tipo de declaración pública, y solo expresó: “Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer ‘Brujas’ 30 años”.

La relación entre Moria Casán y Luis Vadalá

Se separaron de forma escandalosa en 2001, cuando la actriz habría descubierto las supuestas infidelidades de él, haciéndose pública la situación.

En el año 1997, cumpleaños de Sofía Gala, junto a sus padres, en un Spa de Icho Cruz, Córdoba. (Foto: La Voz Archivo)

En 2011, durante una entrevista, el comerciante afirmó: “Creo que fui el hombre de su vida, porque si no, después de 11 años no me seguiría molestando”.

E incluso, en sus manifestaciones públicas, Vadalá siempre le hizo el mismo reclamo a Moria, el de que ella le impedía crecer de forma mediática: “He tenido la posibilidad de estar en el Bailando y no pude. (...) Me cierra las puertas, me quiere ver cuanto más enterrado mejor”, lanzó en aquella oportunidad.