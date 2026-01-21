Morena Rial hizo un pedido desesperado tras la detención de su amiga en la Costa Atlántica

Una amiga de Morena Rial, llamada Agustina Soplan, fue detenida en las últimas horas en la Costa Atlántica, acusada de robar casas. Alejandro Cipolla, amigo de la mediática, reveló a TN que Morena está al tanto de todo y le hizo un pedido.

El operativo policial se hizo en Costa del Este, allí personal de la Policía desbarató a una banda acusada de hacer varios robos y hurtos en casas de la zona balnearia bajo la modalidad “escruche”.

Los detenidos

Además de Soplan, hay otros detenidos que fueron identificados como:

Brian Rodrigo Contreras, de 32 años.

Eric Sebastián David Cañete, de 31 años.

Nahuel Leonardo Segovia Guillen, de 29 años

Evelin Denise Martínez, de 25 años.

Todos ellos, con domicilio en el conurbano bonaerense.

Qué dijo el abogado de Morena Rial

En diálogo con el medio citado anteriormente, el letrado explicó que la famosa sabe todo: “Morena está al tanto porque a ella le avisó un familiar de Evelin de la detención”.

Acto seguido, la influencer le pidió que defendiera a su amiga legalmente: “Me preguntó, pero no puedo porque es complicado delegar una causa en la costa, cuando yo estoy a días de irme del país con mi hijo”.

Y concluyó con el estado de Morena actual, entre las rejas: “Está bien, por suerte. Ella espera que ahora, cuando la feria se reanude, pueda adquirir su libertad, así puede estar con su bebé”.

Morena Rial. Foto: web.

Cómo fue el operativo en que detuvieron a la amiga de More Rial

La banda actuaba con la modalidad “escruche” (entraban a las casas cuando no había nadie) en Costa del Este. Allí se llevó adelante un operativo para desbaratar al grupo de personas liderado por Soplan, una abogada de 26 años.

La joven fue detenida cuando se disponía a salir de Costa del Este en auto junto a otras cuatro personas. Todos fueron aprehendidos.

Durante el operativo secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos. Según los registros de cámaras de seguridad, la ropa de los detenidos coincidía con la que llevaban las personas que robaron dos casas en Costa del Este y una en Aguas Verdes.