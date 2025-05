Mirtha Legrand no fue a votar por primera vez: el verdadero motivo de su falta en las elecciones CABA 2025

Mirtha Legrand es una de las personalidades más populares de los medios de comunicación. La conductora argentina lleva más de 50 años al aire con su tradicional programa al que asisten figuras de la política, el entretenimiento y científicos. A lo largo de los años, la también actriz siempre cumplió con su deber cívico de ir a votar.

Mirtha Legrand

Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. Una jornada electoral en la que se espera que los famosos con domicilio en CABA acudan a dejar su voto y así cumplir con su deber de ciudadano.

Una de las preguntas era si La Chiqui iría a votar en Recoleta, donde vive, ya que, a lo largo de los años, la conductora nunca faltó y siempre cumplió con su deber. Sin embargo, este domingo no se la vio en la escuela y eso causó preocupación.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand contó por qué faltó por primera vez a las elecciones

Al ser consultada por TN si iría en el transcurso de la jornada electoral, Mirtha Legrand contó que es la primera vez que no va y reveló el importante motivo tras su decisión.

“Estoy muy resfriada y además tuve mucha actividad la semana pasada. Mi cuerpo me pidió descansar”, le comentó la conductora a la periodista de TN.

Mirtha Legrand fue a votar en 2023

“Es la primera vez en años que no voy, a mí me encanta votar”, dijo Mirtha en la conversación que mantuvo con la periodista para dejar en claro que tiene voluntad de ir, pero esta vez su salud no la dejó.

“El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’”, agregó la conductora. Asimismo, aseguró que seguirá el escrutinio de cerca.

La conductora tiene 98 años por lo que está exenta de la obligación de votar, a pesar de esto, La Chiqui siempre cumplió con su deber y manifestó que le gusta ejercer la democracia.