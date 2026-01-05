Miriam Lanzoni habló sobre su salud y compartió imágenes impactantes: “Dormía envuelta en papel film”

La actriz Miriam Lanzoni realizó un sincero posteo en redes sociales donde habló por primera vez en profundidad sobre el problema de salud que marcó gran parte de su último año. A través de imágenes impactantes y un extenso texto, contó que padeció psoriasis, una enfermedad que afectó de manera directa su cuerpo, su rutina diaria y también su desarrollo profesional.

Con un tono reflexivo y emocional, la artista explicó cómo transitó uno de los momentos más difíciles de su vida y qué aprendizajes le dejó la experiencia.

El duro testimonio de Miriam Lanzoni sobre la psoriasis

En su publicación, Lanzoni reveló que convivió durante meses con lesiones en gran parte de su cuerpo y describió el impacto físico y emocional que le generó la enfermedad.

“Por momentos me costaba mirarme. Meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así”, expresó. Según contó, hubo días en los que sentía que tenía “más lesiones que piel sana” y que incluso le resultaba doloroso verse al espejo.

Uno de los pasajes más fuertes del relato estuvo vinculado a las noches sin descanso. “Noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film”, relató, junto a imágenes donde se la ve con el cuerpo cubierto de papel film como parte del tratamiento médico.

Cómo la enfermedad afectó su vida laboral

Además del impacto físico, Miriam Lanzoni explicó que la psoriasis también influyó en su carrera profesional. Según contó, tuvo que suspender proyectos laborales porque no había forma de disimular las lesiones, tanto en el cuerpo como en el rostro.

“Era impensado hacerlo con esto como parte mía. Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión”, confesó, dejando en evidencia el costado emocional que acompañó al diagnóstico.

En quién se refugió Miriam Lanzoni durante su enfermedad

En otro tramo del mensaje, la actriz aseguró que atravesar la psoriasis fue, con el tiempo, un aprendizaje profundo. “Hoy es lo que más agradezco de este 2025”, escribió, y explicó que la experiencia la llevó a un proceso de introspección personal.

“Me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz”, expresó. Según relató, la enfermedad le permitió trabajar el autoconocimiento, la piedad consigo misma y una nueva forma de valorarse.

El vínculo entre el estrés y su diagnóstico

Lanzoni también explicó que, en su caso, el tipo de psoriasis que padeció tuvo un fuerte componente emocional. “Tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés”, señaló.

Parte de su recuperación, según contó, implicó reaprender hábitos y revisar aspectos profundos de su vida. “Me reconfirmó que mi valor no desciende por nada, que todo lo maravilloso que soy no se viene abajo por unas manchas”, reflexionó.

Para cerrar su testimonio, Miriam Lanzoni definió la experiencia como una “terapia de choque extremo” que, aunque dolorosa, terminó agradeciendo. “A los cabeza dura como yo, a veces nos toca, y lo celebro y agradezco con el alma”, concluyó.