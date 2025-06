Matías Alé se quebró y habló por primera vez sobre su salud mental: “7 pastillas por día”.

En 2015, Matías Alé atravesó un brote psicótico acompañado de un delirio místico, lo que marcó un antes y un después en su vida. A raíz de ese episodio, decidió correrse del centro de la escena pública, bajó su exposición mediática y comenzó a buscar la paz interior que necesitaba para calmar su mente y encarar un proceso de sanación.

Con el paso del tiempo, tomó una decisión crucial: dejar la medicación, algo que no se recomienda hacer sin la supervisión de un psiquiatra.

La razón por la que Matías Alé dejó de tomar su medicación

Durante una entrevista en Lape Club Social, Matías Alé habló con honestidad sobre su experiencia personal y el proceso que atravesó en los últimos años. “Estoy bien. La verdad es que pasé por un tema delicado y el año pasado hice un click. A veces a uno lo estigmatizan por tener un brote. Cada caso es personal y por cómo le sucede a cada uno”, se sinceró el actor, haciendo referencia al estigma que aún persiste sobre los problemas de salud mental.

Luego, compartió el punto de inflexión en su vida: “Yo hoy estoy muy bien y es que hace un año y casi cinco meses tomé una decisión muy importante. Estaba tomando siete pastillas por día para poder vivir y dije ‘no las tomo más’. Las dejé por completo, pero tomaba para hacer cualquier cosa”, confesó. En esa misma línea, agregó: “Estaba tomando siete medicamentos por día para subsistir. Para la depresión, para las fobias… decidí no tomar más”.

Alé también profundizó en las razones que lo llevaron a tomar esa determinación tan significativa en su vida. Según explicó, “yo me veía mejor y dije que era yo y mi alma. Podía pasar que en 15 días me ponga a gritar un padre nuestro con un lobo marino o volver a ser yo, y acá estoy. Yo tomé la decisión, pasé el tiempo y lo charlé con mi psiquiatra”.

No obstante, su médico no coincidió plenamente con su decisión de dejar la medicación, por lo que Matías tuvo que asumir las consecuencias de forma legal: “Liberándolo de qué si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo él no tiene ninguna responsabilidad. Él me dijo que no le parecía correcto, pero que lo íbamos a ir viendo. Hoy me siento muy bien”, concluyó el actor con franqueza.