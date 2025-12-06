Marley reveló su secreto mejor guardado para conseguir vuelos baratos y viajar por el mundo

Alejandro “Marley” Wiebe se transformó en un verdadero trotamundos gracias a las constantes grabaciones de su ciclo de Telefe, que lo llevan a recorrer distintos destinos del planeta.

El conductor debe viajar de urgencia a ver la situación de su hija.

En ese contexto, el conductor reveló cuál es el curioso método que emplea la producción de Por el mundo para abaratar costos cuando deben adquirir sus pasajes de avión.

Este es el truco de Marley para viajar en avión más barato

Este jueves, el conductor participó como invitado del programa de streaming Sería increíble (Olga). Durante la charla, le reveló a Nati Jota y Damián Betular el método que utiliza para acceder a pasajes más económicos: “Saqué un pasaje que se llama ‘vuelta al mundo’”, contó el papá de Mirko y Milenka.

Luego detalló cómo funciona esta modalidad: “Tenés que dar realmente la vuelta al mundo, podés retroceder un mínimo dentro del mismo continente pero no podés ir a otro”, explicó Wiebe sobre las reglas del sistema. Además, destacó la ventaja económica: “Sale mil veces más barato pero nadie lo conoce. Ahora se va a avivar todo el mundo”, bromeó Marley.

El Round The World Ticket, al que Marley se refirió durante su visita a Olga, es un tipo de pasaje especial que permite recorrer varios países e incluso distintos continentes bajo una misma reserva aérea. Sin embargo, el beneficio incluye ciertas reglas. La primera es que todo el itinerario debe hacerse con la misma alianza de aerolíneas, y el viajero puede realizar un máximo de 16 escalas en el plazo de un año.

Otra condición obligatoria es cruzar tanto el océano Pacífico como el Atlántico, sin la posibilidad de volver al continente anterior una vez que se avanza en el trayecto. El valor del ticket ronda los 4.000 dólares, un monto que equivale aproximadamente al precio de seis pasajes aéreos convencionales.