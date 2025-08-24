María Julia Oliván volvió a trabajar y se quebró en vivo al recordar su dramático accidente: “Regresé de la muerte”

María Julia Olivan vivió un terrible accidente en el que casi pierde la vida. Durante dos meses, la periodista estuvo internada en recuperación tras el problema doméstico que le dejó el 25% del cuerpo quemado. La comunicadora fue mostrando cómo volvió a caminar, y recuperar después de una decena de intervenciones. Ahora recibió el alta y volvió a trabajar.

El accidente de María Julia Oliván.

Hace unos días, la periodista contó que estaba en rehabilitación para volver a caminar con ayuda de un profesional. “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad. Se volvió hacia su peso de gravedad”, escribió María Julia en el video, donde muestra sus primeros pasos con nervios y emoción.

Así volvió a caminar María Julia Oliván

Después de su recuperación, la periodista recibió el alta y de a poco vuelve a su vida cotidiana. Al regresar a su programa Oveja Negra por el streaming de Border Periodismo, contó entre lágrimas cómo se sentía.

Así fue el regreso de María Julia Olivan a su trabajo tras el grave accidente que sufrió

María Julia Oliván se emocionó y contó como se siente tras volver a la vida y pasar por una decena de cirugías. “Me prendí fuego, básicamente. Esa es la estufa y la vamos a sacar a la miércoles. Estoy de regreso de la muerte o algo parecido”, comenzó su relato la periodista.

“El bidón de bioetanol explotó en mi pierna y este es el dedo que menos pude zafar. Recuerdo que estaba muy cansada, tenía muchas ganas de irme a mi casa a descansar, hacía mucho frío”, recordó María Julia sobre el accidente en el que casi pierde la vida.

“Estaba medio caliente, empecé a hacer movimientos toscos y empecé a tirarle bioetanol a la estufa que está enfrente de ese sillón y cuando me prendo fuego, el bidón de bioetanol explota en mi pierna. Es por eso que mi pierna se quema toda y en la parte en la que explota es donde tengo más cortaduras”, comentó la periodista.

Luego, la comunicadora contó: “Estuve sin poder levantarme de la cama durante dos meses. La semana pasada recién me pude levantar. Caí en la terapia intensiva del Hospital Alemán. Desnuda, tapada por una mantita, me fui al baño de arriba a sacarme el calor del cuerpo, como me dijo una amiga dermatóloga. Me sentía quemada, todo el tiempo ardor, dolor y en el momento, miedo. Cuando tomé conciencia, actué rápido y me saqué la ropa. Empecé a tener mucho frío, porque así estaba el tiempo”.

“Mi mamá es fuerte aunque tenga 82 años. Me daba mucha lástima como podía yo dejar a mi mamá llorando. No me podía ir y dejarla a ella así. Mi mamá volvió a maternar. Yo estaba tan emocionada, hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá”, agregó la periodista.

Asimismo, María Julia reflexionó sobre todo lo que le pasó y el sentido que tiene su vida ahora: “Hay toda una cosa para mí que es importante. Para mí el hospital son los enfermeros. Me encontré con mis amigos del colegio, conocí a los enfermeros que para mí son una historia aparte. Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”.