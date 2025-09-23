Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó su premio a una importante causa solidaria y conmovió a todos.

Luz Tito, una de las finalistas más destacadas de la última edición de Gran Hermano, sorprendió a todos este lunes 22 de septiembre al revelar que decidió donar la casa que ganó en el reality.

La jujeña sorprendió a todos con su pedido.

La vivienda será destinada a mujeres víctimas de violencia de género en Jujuy, un gesto que refleja su compromiso social y su intención de generar un impacto positivo en su comunidad.

Así anunció Luz Tito la donación de su premio de Gran Hermano

A través de un video publicado en sus redes, la ex participante expresó su alegría: “Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño”, y agregó detalles sobre su decisión: “Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres, lo hablé en la casa, lo dije, yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente”.

“Y me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a dónde ir, no pueden y que tengan un lugar acá. Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gane la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio”, explicó Luz Tito, y concluyó: “Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias”.

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, sé que es una puerta enorme”, comentó la jujeña dentro del reality. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, en un refugio para mujeres. Eso básicamente”, agregó con firmeza.

Fue en ese momento cuando decidió abrirse y relatar su terrible experiencia: “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”.

Así era Luz Tito antes de ingresar a GH 2025.

Finalmente, con la voz quebrada y al borde del llanto, Luz Tito concluyó: “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.