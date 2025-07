Luz Cipriota presentó a sus gemelas y reveló por qué ocultó su embarazo

Luz Cipriota es una actriz argentina que hace varios años se instaló en España, por lo que mantiene un perfil bajo. La famosa sorprendió a todos este domingo al compartir la noticia más importante de su vida: presentó a sus gemelas.

Luz Cipriota presentó a sus gemelas

La actriz y bailarina mantuvo en secreto su embarazo, por lo que la presentación de sus gemelas sorprendió a todos. Luz anunció el nacimiento de Ángela y Aurora, sus hijas fruto de su relación con el guionista y director español David Serrano de la Peña.

Luz Cipriota presentó a sus gemelas y sorprendió con la noticia de su embarazo

Con un extenso posteo en su perfil, la actriz contó los motivos que la llevaron a mantener su embarazo en privado. "Bienvenidas Ángela y Aurora. Si llevaba meses desaparecida de las redes sociales y hoy puedo contarles que es por la razón más hermosa del mundo", comenzó su relato Luz Cipriota.

“Quisimos agrandar la familia y cuando nos enteramos de que no venía una, sino dos, imagínense el torbellino de emociones. Ángela y Aurora son gemelas y al haber compartido placenta (monocoriales), el embarazo fue de riesgo y bastante complicado”, contó la actriz sobre el proceso de gestación.

Luz Cipriota presentó a sus gemelas y sorprendió con la noticia

“Muchísimo malestar (que puede pasar o no, pero a mí me pasó) y sobretodo incertidumbre. Por eso decidí no exponerme, porque no podía explicarme ni a mí misma lo que estaba viviendo”, agregó.

“La prioridad era estar bien y fuerte para dar lo mejor a las bebitas. Y la magia sucedió. Nacieron el 20 de junio y al haber sido prematuras (semana 34) nos toca tenerlas en Neonatologia aún unos días más”, comentó Luz sobre sus bebas que siguen en la clínica.

“No me alcanzan las palabras para explicar todo lo que siento en este posteo. De repente soy madre de tres. Y tengo la familia que siempre soñé”, comentó sobre el feliz momento que vive la famosa.