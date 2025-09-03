Luciana Salazar reveló la crítica situación económica que enfrenta en medio de su conflicto con Redrado: “Vivo asfixiada”

Tras haberse separado de Martín Redrado hace aproximadamente 7 años, Luciana Salazar sigue enfrentando obstáculos que la vinculan directamente con su expareja. Esto debido a que el economista se niega a pagar la cuota alimentaria de Matilda, la hija de la modelo.

En medio del caos que a día de hoy enfrenta en la Justicia por la lentitud con la que avanza su caso, Luciana Salazar se refirió a su situación económica actual. Mediante una íntima charla con “Puro Show”, la bailarina confesó aquello que muchos desconocen.

Martilda, la hija de Luciana Salazar, lució un conjunto estampado ideal para el invierno: cuánto cuesta

Qué dijo Luciana Salazar sobre su situación económica actual

Al principio de la charla que sostuvo con el programa de entretenimientos previamente mencionado, Luciana Salazar contextualizó el accionar de Martín Redrado: “Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”.

No obstante, Luciana Salazar reconoció que, desde hace algún tiempo, su económica no es favorable por la situación país. En ese sentido, la modelo apuntó: “El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”.

Por su parte, Luciana Salazar dejó claro que, no solo ella, viviría una situación complicada por la economía actual de la Nación: “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”.

Luciana Salazar reveló qué le dice a su hija Matilda cuando le pregunta por Martín Redrado

Por último, pero no menos redundante, Luciana Salazar reconoció que, cada vez se siente más acorralada por el tema económico y ese punto salpicaría en su salud tanto mental como física: “Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”.