Luciana de Gran Hermano 2025 confesó el paso que dará para completar su transición de género: “Va a costar...”

Gran Hermano 2025 está llegando a su final después de más de seis meses en vivo. El reality que conduce Santiago del Moro tuvo de todo y cada participante supo conquistar al público en mayor o menor medida. Luciana formó parte del tridente del programa y si bien quedó eliminada, siguió bancando a sus compañeros desde afuera.

La participante conmovió a todos por su historia de vida de lucha y de transformación de ser Jorge a Luciana. Antes de ingresar al reality, contó que su familia no sabía que era una mujer trans y que se iban a enterar en la televisión.

En el Congelados del programa, la bailarina recibió la visita de su mamá como una señal de que estaba todo bien y apoyaba a su hija en su decisión. Ahora, Luciana volvió al reality por unos días para hacer campaña una participante, en este caso fue Luz quien la eligió.

Tras salir de Gran Hermano su vida cambió por completo logró popularidad y se realizó una de las cirugías más importantes para su nueva identidad de género. Luciana se colocó implantes mamarios y de a poco se siente más cómoda con esta nueva imagen de ella misma.

En una entrevista que brindó a Gente, la bailarina contó cuál es la nueva cirugía que quiere hacerse para completar su transición por completo.

“Mamá es la que más se preocupa, siempre está con miedo. Me dijo: ‘Fijate, capaz que no hace falta porque la gente te acepta así. Te quiere así’. Obviamente lo dice desde su lugar de madre y la entiendo. Pero siempre quise ir por más”, contó en Luciana sobre los miedos de su madre ante un nuevo paso por el quirófano.

“Todavía queda una de las operaciones más importantes, que la pienso llevar adelante. Seguramente va a costar pero lo quiero hacer como sea, porque sería conseguir mi transición completa”, expresó la exparticipante sobre la cirugía de cambio de género que completaría su transición.

En referencia a por qué aún no se hizo la cirugía, Luciana contó: “Estoy esperando que aparezca mi obra social... lo que pasa es que yo trabajaba para el Estado y al no estar activa, trabajando en el sur, me cortaron todos los haberes. Entonces tengo que volver al sur y poner todo al día, cosa que hoy día me está costando porque sigo con la agenda llena de cosas, trabajando acá en Buenos Aires. Si no puedo de esa manera, lo haré por mis propios medios”.