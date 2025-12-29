Lowrdez de Bandana compartió unas preocupantes historias en Instagram y luego aclaró el motivo: “Este año tremendo”

Lowrdez de Bandana transita un año especial. En medio de las denuncias y detención de su expareja, Leandro García Gómez, se prepara para ser parte de los shows que marcarán el regreso a los escenarios del afamado grupo surgido en Popstars, allá por los 2000.

A partir de la situación vivida con su novio, salieron a la luz otros conflictos personales de la artista, relacionados con adicciones y salud mental. Como si fuera poco, el mes pasado fue sometida a una cirugía mayor: una histerectomía completa.

En ese contexto, las alarmas de sus seres queridos y fans están siempre encendidas. Por ello, este lunes desató una gran preocupación cuando subió unas historias a su cuenta de Instagram, en donde se la ve triste, desarreglada y balbuceante.

Qué le pasó a Lowrdez de Bandana

Las historias que grabó y subió la muestran triste, con poca claridad para expresarse, casi balbuceante. Entre las pocas cosas que se llegan a entender dice: “Era amiga nuestra”.

Sucede que hace muy poco falleció la bajista Ariana Falcó Aureli, muy conocida en el mundo musical argentino. Esa pérdida fue la que sacudió a la cantante y la llevó a hacer una especie de dolorosa catársis de manera pública.

Cuando los comentarios y especulaciones comenzaron a propagarse, Lowrdes borró las historias y subió una explicando lo sucedido. “Y no podía no meter la pata y mandar unas historias que puff... No se preocupen porque estoy bien. Estoy muy triste estos días, no lo voy a negar: falleció una amiga hace poco y fue la frutilla de postre de este año tremendo", contó Lowrdez.

“Espero que 2026 sea un puntapié hermoso, para hacer muchos cambios tan necesarios. Cuando la vida te demuestra que se puede vivir bonito. Les agradezco la preocupación, pero estoy bien, metiéndole a los Gran Rex, poniéndome bien físicamente después de operación y triste. Con mi manía de meter la pata, subiendo boludeces que no tenía que subir”, concluyó su mensaje.