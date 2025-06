Los polémicos comentarios transfóbicos de Andrea de Gran Hermano 2025 sobre Luciana: “No tiene...”

Gran Hermano 2025 está llegando a su fin después de seis meses en vivo por el pasaron participantes nuevos, exs y los familiares de ellos. Andrea participó esta temporada y eligió abandonar el ciclo por decisión propia. Ahora se volvió viral por un polémico comentario.

El programa más famoso de la televisión es una puerta a la popularidad para los jugadores que dejan todo por el aislamiento. Tras su paso por el reality, algunos logran más fama que otros, pero sin dudas sus opiniones o actitudes tienen gran repercusión en las redes sociales. Esto fue lo que pasó con Andrea que generó un fuerte repudio por sus comentarios hacia su excompañera.

.

Luciana entró a la casa más famosa del país para contar su historia y cambiar su identidad. Antes de pasar por las puertas del reality era Jorge tras su paso comenzó su nueva vida siendo la persona que siempre quiso.

Andrea le respondió a una seguidora en X y se volvió viral por su comentario transfóbico contra Luciana. Esto se dio tras su nuevo ingreso por unos días, en donde se cruzó con el tridente que integran Tato, Luz y Luciana.

Luciana de Gran Hermano 2025

El escandaloso comentario de Andrea de Gran Hermano 2025 contra Luciana

“Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios, cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí”, escribió picante Andrea en X.

El escandaloso mensaje de Andrea de Gran Hermano 2025

“Quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip“, agregó en el mismo posteo sobre el nombre de nacimiento de la bailarina.

El comentario de Andrea de Gran Hermano 2025 contra Luciana que generó repudio

Esto generó un fuerte repudio, y muchos le contestaron con repudio. Sin embargo, la exparticipante del reality no dudó en salir al cruce y defender su opinión: “Pero tengo vagina. Jajaja. Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo”.

Los comentarios transfóbicos de Andrea se volvieron virales y generaron repudio. Más tarde, su cuenta de X desapareció, por lo que no se sabe si fue decisión de ella de cerrar o de la plataforma.