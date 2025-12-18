Lizy Tagliani relató cómo fue el proceso de adopción de Tati y emocionó a todos: “Bienvenidos a nuestra familia”

Lizy Tagliani atravesó un 2025 incómodo tras las acusaciones sin pruebas que hizo Viviana Canosa sobre su persona. Ese dolor de cabeza estuvo al borde de generar una consecuencia mayor: la imposibilidad de que le dieran la adopción plena de Tati, su hijo de 5 años.

En abril pasado, a raíz del escándalo, la Justicia de familia intervinó y el proceso quedó en pausa. Fueron meses de incertidumbre, pero diciembre le trajo el mejor regalo a la conductora: este miércoles se confirmó la adopción.

Tagliani disfrutó del verano con su hijo.

El emocionante relato de Lizy Tagliani sobre el proceso de adopción

“Un día con Sebastián nos fuimos y nos anotamos en un registro de adopción. El tiempo transcurre y a veces transcurre tan lento con muchas cosas, reuniones, psicólogos, que la persona que viene a ver a tu casa, que tratar de pasar todos los estadíos de la mejor manera posible. Reencontrarte con la mirada de la personita que, si Dios quiere, iba a ser quien perteneciera a nuestra familia", comenzó contando Tagliani.

“Llegamos a un hogar y nos cruzamos con Tati. Nos sentamos a jugar, nos divertimos y después empezamos a mandarnos videítos. Él diciendo “mamá, papá, mamá, papá” por una sensación, calculo, natural del niño y la necesidad de ser maternado y paternado", contó.

Y recordó: “Hasta que llegó el momento de quedarse un día y al otro día volvía al hogar. Desprendernos en esas situaciones ya era muy doloroso, saber que lo dejábamos teniendo todas las cosas y, fundamentalmente, el amor en nuestra casa. Después, se quedaba dos días y volvía, otros tres días y volvía al hogar. Hasta que un feriado nos llegó la notificación de que el niño ya estaba en condiciones de quedarse en nuestra casa. Era como haber parido, pero parido con nuestro corazón".

Tagliani asegura que para entonces ya sabían que “eran una familia”. “No teníamos la adopción plena, teníamos la guarda con fines de adopción. Vivimos, fuimos muy felices, creamos un vínculo súper hermoso con todas las historias que muchos de ustedes conocen”, recordó.

Entonces, repasó el crudo momento que atravesó con la acusación de Viviana Canosa y los riesgos de que el proceso se detuviera. “Y un día, como de la nada, un baldazo de agua fría, helada, una cuchillada, un montón de cuchillos se clavaron en mi espalda. Sentía que todo se podía perder porque a alguien se le ocurrió decir cualquier cosa en un programa de televisión. Y parecía que iba a tener que encontrar una nueva forma de vivir”.

“Cuando me llamaron al juzgado, dije: ‘Mire, honestamente, hay un montón de familias que pierden a sus hijos, yo voy a poder vivir con ese dolor, en caso de que la decisión que tomen sea que el Tati no esté con nosotros. Pero no sé cómo van a explicarle a un niñito que, por segunda vez, acaba de perder la posibilidad de tener una familia’”, dijo

Lizy asegura que siguió luchando por había en ella “una fuerza increíble, única, y una responsabilidad que tampoco sabía que la tenía”. “Hasta que finalmente, ayer (miércoles) subimos las escaleras del juzgado, y nos recibió un cartel enorme que decía “Felicitaciones, familia Nebot”, contó.

“Hemos comprendido que la familia somos mucho más que una gestación, que un embarazo, que somos mucho más que un hombre y una mujer. Somos la capacidad de cambiarle la realidad a alguien y qué increíble que ese alguien, de tan solo cinco añitos, haya cambiado mi realidad. Sebas, Tati y yo les damos la bienvenida a nuestra vida, porque ustedes son parte de nuestra vida", concluyó Lizy totalmente emocionada.

Así contó Ángel de Brito la mejor noticia para Lizy Tagliani, Sebastián Bonet y Tati

En la noche de este miércoles Ángel de Brito hizo pública la mejor noticia para la familia de la conductora.

“Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián. Tati llevará el apellido de su papá: Nebot”, escribió con mayúsculas, cargadas de emoción el conductor de LAM.

Ángel de Brito y la mejor noticia para Lizy

“Siempre así, caminando por la vida sin miedo a nada. Libre, alegre, seguro, presumiendo tus valores y, sobre todo, tranquilo porque acá estamos. Somos tu familia, al lado, adelante, atrás. Arriba Dios y la abuela Tina, y abajo la Madre Tierra, que se encarga de que todo se pague acá. Nadie se va con deudas de nuestra Madre Tierra. Querido hijo, no te preocupes por nada, para eso ya habrá tiempo”, escribió semanas atrás la conductora. Palabras que en las últimas horas toman mayor sentido.