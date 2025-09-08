Lissa Vera reveló el dramático episodio que vivió cuando estaba en Bandana y dejó a todos en shock: “Me intentaron...”

Bandana fue una banda de pop más famosa de los 2000 que surgió del reality de canto Popstars y estaba formado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virgini Da Cunha e Ivonne Guzmán. El exitoso grupo se separó y aunque quedaron algunas integrantes, de a poco cada una tomó su camino como solista.

las integrantes de Bandana

No hay dudas, de que Bandana fue un furor en los 2000, sus cantantes, sus temas y sus presentaciones fueron un éxito que recorrió el país rodeado de miles de fans. Detrás de la banda, había una situación que muchas veces enfrentan los artistas en cuanto al agotamiento, el salario y la explosión de la fama.

Bandana en la actualidad

Si bien cada tanto aparecen algunas integrantes y cantan en conjunto haciendo vibrar a los fans que aún tienen en su mente los clásicos de la banda, hay internas que nunca salieron a la luz. Lissa Vera estuvo de invitada en el programa de Juana Viale y reveló detalles del exitoso grupo de pop de los 2000.

El doloroso momento que vivió Lissa Vera cuando formaba parte de Bandana

“¿Fue decisión de ustedes, de las cinco?”, quiso saber Juana sobre el fin del exitoso grupo de pop. “Fue decisión nuestra porque en un momento era muy grande la presión que teníamos”, expresó con sinceridad Lissa.

El doloroso momento que vivió Lissa Vera cuando formaba parte de Bandana

“Nos habían pasado muchas cosas personales a cada una, a mí me intentaron secuestrar en mi barrio y ahí llegó la realidad. Fue en 2003 el secuestro y empecé a ver la cara negativa de la fama", comentó la famosa sobre el dramático episodio que vivió.

“No era todo tan lindo, que corría peligro yo, mis hermanas, mi mamá y mi papá. Fue muy fuerte para mí todo eso. Mis padres se fueron del país con mis hermanos, dejaron la escuela y hubo un montón de consecuencias en mi vida, le quemó la cabeza a mis hermanos”, contó conmovida Lissa Vera al recordar sus años de exposición y las consecuencias que trajo.

La artista recordó que la fama tiene una parte buena y una parte mala, en especial cuando comenzás de muy chico y afecta a sus seres queridos.